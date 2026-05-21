Případ vojáka, který pořezal generála Hyťhu, míří k soudu

Případ vojáka, který loni v září napadl nožem šéfa sekce zpravodajského zabezpečení armády Romana Hyťhu, míří k soudu. Státní zástupce na muže podal obžalobu mimo jiné z těžkého ublížení na zdraví. Novinářům to dnes napsal dozorující státní zástupce Městského státního zastupitelství v Brně Arne Nekula. O Hyťhově napadení tehdy informoval server Aktuálně.cz, voják podle serveru brigádnímu generálovi pořezal ruku. Muži hrozí až deset let vězení.
Incident se stal v noci na 26. září v brněnském hudebním klubu. Podle serveru iROZHLAS.cz se stal po oslavě narozenin jednoho z pedagogů Univerzity obrany, které se Hyťha účastnil.
Kromě těžkého ublížení na zdraví obžaloba viní muže i z výtržnictví a z ohrožení pod vlivem návykové látky. Činu se totiž podle policie dopustil veřejně, na místě veřejnosti přístupném a po útěku z místa řídil auto pod vlivem značného množství alkoholu.
"Pachatel je tak v případě uznání viny ohrožen u zločinu těžkého ublížení na zdraví trestní sazbou tři až deset let odnětí svobody. Všechny oprávněné osoby byly o podání obžaloby již vyrozuměny," uvedl mluvčí.
Hyťha patří mezi blízké spolupracovníky náčelníka generálního štábu Karla Řehky. Dlouho sloužili ve speciálních silách, mají za sebou mise v Afghánistánu. Ředitelem sekce zpravodajského zabezpečení armády Řehka jmenoval Hyťhu krátce poté, co se v létě 2022 stál náčelníkem generálního štábu. Server iDNES.cz loni v listopadu napsal, že byl Hyťha převelen pod odbor pro válečné veterány a válečné hroby. Podle serveru Hyťha kvůli zářijovému incidentu přišel o bezpečnostní prověrku.