Případná americká základna v Polsku by mohla posílit i bezpečnost Česka

Případná stálá vojenská přítomnost USA v Polsku by mohla posílit bezpečnost střední Evropy včetně České republiky. Její skutečné dopady by ale závisely na začlenění do struktur NATO. ČTK to napsal vojenský expert Zdeněk Petráš z Univerzity obrany. Možnost zřízení základny americké armády v Polsku nastínil minulý týden na své sociální síti americký prezident Donald Trump.
Z vojensko-strategického hlediska by stálá přítomnost amerických sil u našich severních sousedů znamenala pro ČR podle Petráše nepřímé posílení bezpečnosti prostřednictvím předsunuté obrany dále na východ. "Pokud by byla tato infrastruktura integrována do aliančních obranných plánů a systému kolektivní obrany NATO, mohla by významně posílit odstrašovací potenciál Aliance na jejím východním křídle a zvýšit důvěryhodnost rychlé reakce na případnou agresi vůči některému ze spojenců," uvedl Petráš.
Expert zároveň upozornil, že výrazné posílení vojenské infrastruktury v regionu přirozeně zvyšuje jeho význam jako potenciálního cíle v případě konfliktu mezi NATO a Ruskem. Hrozbu úderu ze strany Ruska však vnímá jako sekundární. "Historické zkušenosti naznačují, že nedostatečná vojenská přítomnost a absence důvěryhodných obranných kapacit zpravidla vytvářejí vyšší míru zranitelnosti než jejich existence," vysvětlil.
Rozdíl mezi současnou rotační přítomností sil NATO v Polsku a stálou americkou základnou spočívá podle Petráše především v míře politického i vojenského závazku. Zatímco rotace jednotek představují pružnou demonstraci solidarity, kterou lze snadno upravit či ukončit, stálá základna zakotvuje dlouhodobé angažmá USA podpořené logistikou, materiálem i personálem. Útok na hostitelský stát by také s vysokou pravděpodobností zasáhl i samotné americké síly.
Analytik současně varuje před přílišným spoléháním se na americkou přítomnost. Budoucí angažovanost Washingtonu v Evropě bude podle něj vždy odrážet jeho vlastní politické priority, což ale jde proti současnému trendu strategické autonomie EU a její společné bezpečností a obranné politiky.
"Hostitelský stát se tak může ocitnout v situaci, kdy rozsáhlé investice do podpory americké přítomnosti neodstraní nejistotu spojenou s budoucím směřováním politiky Washingtonu. Z tohoto důvodu by případné posilování americké vojenské přítomnosti mělo být vnímáno jako doplněk, nikoliv náhrada za rozvoj vlastních obranných schopností a kolektivních kapacit NATO a Společné bezpečností a obranné politiky EU," uvedl expert.