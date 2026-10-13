Příprava hokejového derby brněnských univerzit dává studentům praxi

Na organizaci vyprodaného hokejového souboje mezi Masarykovou univerzitou a Vysokým učením technickým (VUT), který bude ve čtvrtek v Brně, se podílí i studenti a čerství absolventi. V týmu spolupracují na produkci, marketingu i odbavování lístků pro více než 7000 diváků v aréně, kde jinak hrává extraligová Kometa. Získané zkušenosti jim pomáhají při hledání práce v marketingových agenturách či produkci velkých akcí, řekl ČTK hlavní organizátor Filip Vojáček.
V současnosti se podle organizátora na celoročním chodu univerzitních týmů i samotného derby aktivně podílí okolo desíti studentů, kteří spolupracují se zkušenějšími kolegy a absolventy. Na starosti mají přípravu programu v hale, soutěže, grafiku, videa i logistiku na místě. Podle Vojáčka se pro mnoho z nich jedná o první konfrontaci s akcí takového rozsahu.
"Už jen samotná orientace na velkém stadionu, komunikace s větším množstvím lidí a celkově rozsah příprav je často zaskočí. Zároveň to v nich vzbudí zdravou míru respektu a zodpovědnosti," uvedl Vojáček. Mladší organizátory podporují zkušenější kolegové.
Praktické dovednosti z organizování velkého derby se podle Vojáčka projevují i v budoucí profesní kariéře studentů. Nabitá praxe na akci pomáhá uchazečům k získání vytoužených pracovních míst v oboru marketingu, eventové produkce nebo audiovizuální tvorby.
"Někteří z našich kolegů se nedávno podíleli na přípravě sportovního festivalu Offseason, jeden působí v organizačním týmu házenkářského šampionátu v Brně a jeden ze zakladatelů odjíždí na pracovně-studijní pobyt do Kanady zaměřený na univerzitní hokej," řekl Vojáček.
Sedmý ročník hokejového derby brněnských vysokých škol bude tento čtvrtek ve Winning Group Areně. Program začne v 17:00 otevřením fanzóny před stadionem, utkání odstartuje v 18:30. Na sportovní klání naváže oficiální afterparty v prostorách Bobbyhallu, kam zájemce převeze speciální doprava od stadionu. Poslední derby letos v únoru ovládl tým VUT.