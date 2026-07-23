Přírodní koupaliště na jihu Moravy mají vodu vhodnou ke koupání

Přírodní koupaliště v Jihomoravském kraji mají vodu vhodnou ke koupání. Vyplývá to z údajů na webu krajské hygienické stanice, která sleduje kvalitu vody ve více než 20 nejnavštěvovanějších vodních plochách v regionu. Horší kvalitu vody mají podle měření z minulého týdne v laguny 1 a 2 novomlýnských nádrží na Břeclavsku.
Hygienici stav vody rozdělují do pěti kategorií, od vody vhodné ke koupání až po nebezpečnou. Bezproblémové koupání podle měření z tohoto týdne je třeba v přírodním koupacím biotopu v Bohuslavicích na Hodonínsku, na koupališti ve Vémyslicích na Znojemsku nebo v přírodním biotopu v Banticích na Znojemsku.
Druhým stupněm hodnotili hygienici minulý týden vodu v lagunách 1 a 2 novomlýnských nádrží, zhoršená kvalita vody je tam dlouhodobě. Koupání by tam ale nemělo být nebezpečné. Vodu v dalších koupalištích hodnotili hygienici jedničkou. Vhodná ke koupání jsou třeba všechna koupaliště Brněnské přehrady, kterými jsou Kozí Horka, Osada, Rakovec, Rokle a Sokolské koupaliště.
U kvality vody hraje podle hygieniků roli počasí. Vlivem vedra se mohou množit sinice, ale také může být sucho, čímž se sníží průtok vody. Může se tak stát, že se kvalita vody v přírodním koupališti zhorší natolik, že hygienici koupání zakážou.