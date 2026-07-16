Přírodní koupaliště na jihu Moravy zůstávají dle hygieniků vhodná ke koupání

Autor: ČTK
  15:13aktualizováno  15:13
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

I přes vysoké teploty posledních dní zůstává voda v přírodních koupalištích na jihu Moravy vhodná ke koupání. Horší voda je podle pondělního měření v lagunách 1 a 2 novomlýnských nádrží. Vyplývá to z údajů krajské hygienické stanice, která sleduje kvalitu vody ve více než 20 nejnavštěvovanějších vodních plochách v regionu.

Hygienici stav vody rozdělují do pěti kategorií, od vody vhodné ke koupání až po nebezpečnou. Druhým stupněm hodnotili vodu v lagunách 1 a 2 novomlýnských nádrží. Zhoršená kvalita vody je tam dlouhodobě. Vodu v dalších koupalištích hodnotili hygienici jedničkou.

Bez problémů je voda třeba ve všech pěti koupalištích Brněnské přehrady, kterými jsou Kozí Horka, Osada, Rakovec, Rokle a Sokolské koupaliště. Vodu vhodnou ke koupání má i přírodní koupací biotop v Brně-Jih nebo koupaliště Zátoka v Rosicích na Brněnsku. Koupání je dle hygieniků bezpečné také v lomu Janičův vrch u Mikulova na Břeclavsku nebo pláži Vranov u Vranovské přehrady na Znojemsku. Podle měření z minulého týdne by měla být voda vhodná ke koupání i v biotopu Bohuslavice na Hodonínsku.

U kvality vody hraje podle hygieniků roli počasí. Vlivem vedra se mohou množit sinice, ale také může být sucho, čímž se sníží průtok vody. Může se tak stát, že se kvalita vody v přírodním koupališti natolik zhorší, že hygienici koupání zakážou.

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