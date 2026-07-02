Přírodní koupaliště v Jihomoravském kraji mají vodu vhodnou ke koupání. Vyplývá to z údajů krajské hygienické stanice, která sleduje kvalitu vody více než 20 nejnavštěvovanějších vodních ploch v regionu. Bez problému je voda například na všech pěti koupalištích Brněnské přehrady, kterými jsou Kozí Horka, Rakovec, Osada, Rokle a Sokolské koupaliště.
Hygienici stav vody rozdělují do pěti kategorií, od vody vhodné ke koupání až po nebezpečnou, kterou hodnotí stupněm pět. Stupeň číslo jedna platí mimo koupaliště Brněnské přehrady také pro přírodní koupací biotop v Brně-jih nebo na pláži Vranov u Vranovské přehrady na Znojemsku.
Bezproblémové koupání je podle měření v minulém týdnu i v biotopu v Oslavanech na Brněnsku nebo v rosickém koupališti Zátoka. Naopak před dvěma týdny ohodnotili stupněm číslo dva hygienici vodu v lagunách 1 a 2 novomlýnských nádrží na Břeclavsku.
U kvality vody hraje podle hygieniků roli počasí. Vlivem vedra se mohou množit sinice, ale také může být sucho, čímž se sníží průtok vody. Může se tak stát, že se kvalita vody v přírodním koupališti natolik zhorší, že hygienici koupání zakážou.