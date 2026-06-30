Příspěvek na péči v ČR bude dostupný i lidem se slovenským důchodem

Příspěvek na péči v ČR bude dostupný i lidem, kteří pobírají slovenský důchod. Od 1. července v tom některým z nich pomůže novela českého zákona o sociálních službách. Podmínkou je to, že žadatel nemá nárok na obdobnou dávku z jiného členského státu Evropské unie a že má trvalé bydliště v České republice. Kancelář ombudsmana na to dnes upozornila na svém webu.
Kancelář uvedla, že jsou situace, kdy lidé potřebují pomoc, ale nenajdou ji v žádném ze systémů sociální podpory. Týká se to i lidí, kteří většinu života odváděli pojistné do slovenského důchodového systému a nyní žijí v České republice, třeba kvůli rodinným vazbám. Často jde o starší lidi nebo lidi se závažným zdravotním postižením, kteří potřebují každodenní péči.
Díky změně českého zákona o sociálních službách mohou nyní i lidé se slovenským důchodem o příspěvek na péči zažádat. Od 1. července může krajská pobočka Úřadu práce na základě žádosti odstranit tvrdost zákona, pokud zjistí, že daný člověk je ve špatné sociální situaci.
"Jsem ráda, že novela od 1. července pomůže alespoň některým lidem se slovenským důchodem, kteří žijí v České republice a potřebují každodenní péči. Odstranění tvrdosti zákona jim může umožnit dosáhnout na příspěvek na péči. Věřím, že pro ně bude znamenat alespoň částečnou úlevu v situaci, která pro ně byla dlouhodobě velmi složitá," uvedla ombudsmanka Eva Kostolanská.
O příspěvek na péči je potřeba požádat na Úřadu práce České republiky. Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je k dispozici na pobočkách Úřadu práce nebo on-line na webu ministerstva práce a sociálních věcí.