Už žádné prodeje městských bytů v Brně. Zastupitelé zrušili jejich privatizaci

Marek Osouch
  14:22aktualizováno  14:22
Nájemníci městských bytů v Brně už je do svého vlastnictví nezískají. Zastupitelé v úterý schválili, že dosavadní doprodej podle privatizačního seznamu se ruší a s ním i veškerá pravidla. Jde o zhruba 250 městských bytů, s jejichž prodejem město doposud počítalo.

Zasedání zastupitelů města Brna | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Často šlo o dlouho plánované doprodeje pár bytů v domech, kde už jich většina měla svého soukromého majitele z minulosti.

S těmito prodeji Brno pokračovalo, přestože po volbách v roce 2022, kdy policie spustila rovnou dvě razie kvůli korupci při přidělování bytů a jejich prodeji, politici oznámili, že už žádná další privatizace nebude.

Dříve schválené plány však pokračovaly. To se teď mění. „Vzhledem k tomu, že máme 11 tisíc žádostí o obecní byt, tak si myslíme, že by byla škoda tyto byty prodávat,“ oznamuje náměstkyně pro oblast bydlení Karin Podivinská (dříve ANO). Podle ní se počet žádostí o bydlení v městském v poslední době rapidně zvýšil.

Mezi privatizací bytů a tržním prodejem je rozdíl, říká nová náměstkyně

Změnila tak původní názor, kdy tvrdila, že kombinace vlastnictví bytového domu soukromníky a městem je komplikované. Říkala, že společenství vlastníků v takovém případě není tak pružné, protože se jako město musí řídit zákonem o veřejných zakázkách se všemi danými lhůtami.

Dnes zmiňuje, že v zahraničí bývá zvykem, že soukromý developer převede v novém bytovém domě několik bytů na město a společná správa s jednotlivými majiteli funguje. „Myslím, že to tak zvládne i Brno,“ hlásí Podivinská.

Konec předbíhání v pořadníku

Ani tak však není podle ní vyloučené, že na prodej některých městských bytů dojde – například proto, že by jejich oprava byla příliš drahá. Nově se teď ale bude každý byt posuzovat individuálně. Pokud totiž dosud figuroval v privatizačním seznamu a splňoval všechna pravidla pro prodej, po úterním rozhodnutí rovněž zrušená, bylo finální schválení zastupiteli spíš jen formálním potvrzením než rozhodovacím aktem.

Zároveň politici odsouhlasili nové pravidlo při pronájmech bytů, aby někteří žadatelé nemohli obcházet pořadník tím, že zaplatili dluh po předchozím nájemci. To se dělo často například v městské části Bystrc, kde tímto způsobem získalo od roku 2024 byt dvaadvacet zájemců. Obsadili tak téměř polovinu všech rozdělovaných bytů.

Brno zdražilo nájmy pro pracovníky justice či sportovce, stále jsou pod průměrem

Podle magistrátu tento postup není férový k lidem, na které obecní bydlení míří především, tedy k těm, kteří jsou sociálně slabší a kvůli nedostatku peněz si nemohou dovolit jiný druh bydlení. Tyto potřebné totiž „předbíhali“ bohatší zájemci.

„Zároveň pak byla skupina obyvatel, která takto vytvářela dluhy, ale když za ně někdo jiný dluh zaplatil, pohlíželo se na ně opět jako bezdlužné. Takhle tito nájemci putovali po různých městských částech,“ zmiňuje Podivinská.

