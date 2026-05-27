Pro Meeting Brno vznikla inscenace o přistání "Hitlerova bankéře" v Izraeli

Krátký pobyt bývalého nacistického ministra Hjalmara Schachta na izraelském letišti v roce 1951 inspiroval divadelní hru Mezipřistání. Napsal ji soudce a dramatik Pavel Molek, inscenace vznikla v režii Michala Moravce a v koprodukci festivalu Meeting Brno s divadlem Radost. Po dnešní premiéře jsou v plánu ještě dvě víkendové reprízy, podrobnosti jsou na webu Meeting Brno.
Schacht byl ve 30. letech minulého století prezidentem německé Říšské banky a ministrem. Měl podíl na ekonomické politice Adolfa Hitlera, s lidmi kolem něj však vedl spory a na konci druhé světové války sám skončil v koncentračním táboře. V roce 1951 seděl na palubě letadla z Kalkaty do Říma, které mělo pravidelné mezipřistání v Tel Avivu. Izraelci Schachta poznali a čekání v letištní kavárně se změnilo v drama.
Mezipřistání je podle tvůrců strhující hra o vině, odpuštění, spravedlnosti, ale také o tom, jak lidé čelí vlastním traumatům. Představení se hraje v Arnoldově vile v Černých Polích.
Inscenace s historickou tematikou jsou specialitou festivalu Meeting Brno, každý rok vznikne jedna. Na sobotu organizátoři naplánovali divadelní maraton dějinami 20. století. Festival postupně v jednom dnu nabídne inscenace Benešovi v Brně o událostech po druhé světové válce, Mezipřistání a hru Zítra to rozdělíme o jednáních mezi Václavem Klausem a Vladimírem Mečiarem ve vile Tugendhat v roce 1992.
Festival Meeting Brno začal ve čtvrtek, tentokrát spolu se sjezdem Sudetoněmeckého krajanského sdružení, který provázel značný zájem veřejnosti a domácích i zahraničních médií. "Od čtvrtka do pondělí navštívily festivalové akce tisíce lidí a akreditovalo se přes 140 novinářů," uvedla mluvčí festivalu Markéta Beková.
Zatímco brněnský program sudetských Němců v pondělí skončil, festival Meeting Brno pokračuje do 31. května.