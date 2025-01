Proběhla výměna parkovacích automatů. Lístky za čelním sklem skončily

Obměna byla podle velitele Městské policie Vyškov Petra Sedláčka nutná. Stávajících 13 kusů parkovacích automatů nahradilo ve druhé polovině ledna osm klasických přístrojů a pět takzvaných fejkomatů, někdy nazývaných totemy. „Těmi se rozumí zařízení, na která jsme nechali umístit informace nutné k platbě parkovného – tedy možnosti, jaké vyškovský parkovací systém nabízí, mapku, kde se řidič nachází, i informaci, kde najde nejbližší klasický parkovací přístroj. Fejkomat nemá žádný displej, ale má k dispozici QR kód, který dané informace poskytne a přes který lze zároveň zaplatit, logicky pouze chytrým telefonem,“ upřesnil velitel Sedláček.

Fejkomaty tak představují moderní cestu, QR kódy umožňují rychlý přístup k informacím a platbě, což je v dnešní době pro mnohé uživatele výhodné. Rozmístěné jsou na Masarykově náměstí (u UniCredit Bank), na náměstí Čsl. armády (u pivovaru), v Kostelní ulici (u tiskárny) a v ulicích Kašíkova a Dukelská. Radnice vycházela z obsazenosti parkovišť, volila i nákladově efektivnější možnosti správy parkování. „Někdo uvítá klasický parkomat, jinému vyhovuje fejkomat, protože platba pomocí QR kódu je pro něj každodenní záležitostí. Mezi přístroji je adekvátní docházková vzdálenost. Systém jsme optimalizovali samozřejmě i na základě obsazenosti parkovišť,“ vysvětlil velitel strážníků.

Ostatní přístroje nabízí všechny tři varianty placení: pomocí QR kódu, platební karty i mincí. Automat řidiče vyzve k zadání registrační značky parkujícího auta. „Registrační značka je jedinou změnou, která u předchozích přístrojů nebyla potřeba. Vše ostatní je velmi jednoduché a intuitivní. Pokyny zahrnují i dobu parkování a zónu placeného stání. Pokud bude řidič chtít, například kvůli dokladu o zaplacení pro účetnictví, může zadat svůj e-mail, na který mu vše dojde. V opačném případě není nic dalšího potřeba a vybere si volbu bez dokladu. Potvrzení o platbě se načte také do našeho informačního systému MP Manager,“ poznamenal velitel Sedláček.

V případě platby kartou si řidič tlačítky navolí délku stání, v případě hotovosti vkládá mince do požadované délky parkování. Ve Vyškově je vymezených pět zón placeného stání, přirozeně s různou výší poplatku za parkování.

Důležitou novinkou je také to, že automaty nevydávají žádné lístky. Ani při platbě v hotovosti. Nic za čelní sklo tak řidič neumísťuje, k autu se tedy vůbec nemusí vracet. „Každá větší změna vyžaduje čas a trpělivost, zejména když se jedná o technologie. Snažíme se od začátku o to, abychom řidičům poskytli dostatek informací o funkcích a výhodách modernizovaných automatů. Od spuštění jsme zajistili podporu a asistenci na místě, jak jen to bylo časově možné. Preventisté i strážníci byli v prvních dnech v terénu, aby řidičům pomohli s orientací a použitím nových automatů. Pokud to bude potřeba, s podobnou podporou počítáme i nadále,“ slíbil místostarosta Vyškova Karel Goldemund.

Vyškov využívá v případě plateb služby dodavatele FTT VPA (Virtuální Parkovací Automat). Každý z přístrojů má unikátní QR kód. „Do systému se řidiči dostanou i přes Městský parkovací portál, kdy jednoduše najedou na dosud mnohým dobře známé webové stránky Odkaz,“ zopakoval velitel Sedláček.

Zadat do prohlížeče si můžou také adresu provozovatele parking.fttech.org. Lze rovněž najít konkrétní parkoviště přes mapy.cz. „Zároveň platí, že není nutné si do mobilu instalovat žádnou aplikaci. Snažíme se jít s dobou. Investice do nových parkovacích automatů určitě zlepší uživatelskou zkušenost a pohodlí. Předchozí modely zároveň neumožňovaly strážníkům některé kroky v případě programu MP Manager, který využívají ke kontrole placení parkovného. To se nyní změnilo,“ doplnil vyškovský starosta Karel Jurka.