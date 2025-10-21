Pod oky kamer. Nejhorší ubytovna Brna se mění k lepšímu, dohled pomáhá i jinde

Oldřich Haluza
  6:12aktualizováno  6:12
Problémové ubytovny v brněnských Maloměřicích a Židenicích monitorují kamery napojené na městský systém. Kromě výtržnictví hlídají také dopravní situace a odrazují opilce. V poslední době se tam i díky tomu situace zklidnila.
V ubytovně v brněnské Jarní ulici donedávna bydlelo asi 50 lidí. Majitel budovy je chtěl vystěhovat, nakonec část obyvatel uvnitř ponechal. (22. října 2024) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Napjatá atmosféra panovala loni touto dobou na ubytovně v Jarní ulici v brněnských Maloměřicích. V zařízení, které někteří na základě vlastních zkušeností s podobnými budovami označovali dokonce za nejhorší v celém Brně. Kvůli problémovým nájemníkům se jeho majitel Milan Venclík, někdejší náměstek jihomoravského hejtmana a krajský šéf ODS, rozhodl objekt uzavřít. Část bydlících však do stanoveného termínu nesehnala náhradní ubytování a v místě nakonec mohla zůstat.

V současnosti je budova z velké většiny vyklizená a postupně se rekonstruuje. Do dvaceti lidí tam žije dodnes, jde o ty ukázněnější. I na základě dřívějších konfliktních situací nicméně u ubytovny přibyla kamera napojená na městský dohledový systém. Strážníci s její pomocí monitorují problémové místo, když zrovna nejsou v oblasti přítomní. Funguje teprve několik týdnů, za umístěním stojí maloměřická radnice.

Švábi, štěnice, nepořádek. V „nejhorší ubytovně Brna“ zatím obyvatelé zůstávají

„Důvodem byly výtržnictví a vandalismus, k nimž v místě docházelo,“ vysvětluje tamní starostka Ludmila Kutálková (nez.) s tím, že další aspekt byl ryze praktický. Přes tento kamerový bod se totiž dostane signál dolů do městské části, kde dosud žádná městská kamera nefungovala a neměli tam proto ani natažené potřebné kabely.

Díky tomu může pomáhat i další nově nainstalovaná kamera, na území Maloměřic a Obřan v pořadí druhá. Je umístěná na budově základní školy, kde má na starosti hlavně vstupní prostor. Zaznamenává však také nebezpečné dopravní situace, k nimž dochází na přilehlé frekventované silnici. Zároveň má odradit opilce, kteří se tam občas vyskytovali. Později jsou v plánu další kamery na Proškově náměstí v srdci městské části nebo ve Fryčajově ulici po rekonstrukci potrubí.

U ubytovny v Jarní se nejen podle Kutálkové situace v poslední době zklidnila. „Sem tam se nějaký problém objeví, ale nejde o nic závažného,“ podotýká starostka.

Byl zaveden řád, říká majitel ubytovny

Strážníci vyjíždějí lokalitu preventivně kontrolovat několikrát do týdne. „Po ukončení činnosti loni v říjnu většina lidí z ubytovny lokalitu opustila a tím se markantně snížil i počet oznámení. Od té doby neevidujeme žádné incidenty. V jednotlivých případech kolegové řeší nálezy aplikačních pomůcek, přestupky v dopravě a asistenci záchranářům a soudním vykonavatelům,“ upřesňuje mluvčí městské policie Václav Kadraba.

Od ledna 2023 do října 2024 tam měly hlídky víc než stovku zákroků. Počet řešených událostí dosahoval bezmála tří stovek. „Počítáme však mezi ně také dopravní přestupky, porušování pravidel při venčení psů a příležitostné nálezy injekčních stříkaček,“ poznamenává Kadraba.

Nouzová ubytovna v Brně stále chybí, vytipovaný dům je v záplavové oblasti

Lidé aktuálně bydlící v ubytovně jsou podle jejího majitele Venclíka relativně bezproblémoví oproti dřívějším, s nimiž byly velké potíže. Chovali se totiž agresivně, vyhazovali nepořádek z oken, místo alkoholu sahali po tvrdých drogách. K takové klientele se už nehodlá vracet. „Byl zaveden řád a pořádek, což bude platit i do budoucna. Jakmile začne být někdo problémový, dostane okamžitě výpověď,“ avizuje nekompromisně Venclík.

Nevzhlednou budovu postupně rekonstruuje, což lze vidět na vyměněných oknech. Momentálně opravuje první patro. Po zrenovování prostor se do nich nastěhují noví nájemníci a dělníci začnou pracovat v další části objektu, kvůli čemuž budou muset odejít dosavadní „přeživší“.

Venclík si nechal udělat studii na proměnu celé ubytovny. Na kompletní nákladnou opravu však nemá dostatek peněz, takže musí postupovat po částech.

„Ubytovna s problémy, které tady dřív byly, už nebude nikdy existovat. Aktuálně je stav v rámci možností,“ hlásí Venclík s tím, že cílem je začlenit ji po renovaci do normálního funkčního systému. Dříve mu pomáhala k výnosnému byznysu, protože nájemníci platili třeba za pokoj o velikosti 20 metrů čtverečních zhruba 20 tisíc korun, malá místnost vyšla na sedm a půl tisíce. V bytech přitom měli švábi a štěnice.

Nevhodné chování dětí a ukládání odpadu

Za kameru monitorující okolí ubytovny je podle svých slov Venclík velmi rád, doplnila jeho vlastní. Dokonce tři záznamová zařízení dohlíží na pořádek u jiného problémového domu – u ubytovny Kuncovka v ulici Markéty Kuncové v sousedních Židenicích.

VIDEO: Plíseň a švábi, nájem přes deset tisíc. Tak žijí v brněnské ubytovně

Dvě se nacházejí na sousedních městských budovách, přičemž první začala fungovat na začátku roku a druhá teprve v těchto dnech. Zbylá je od července umístěná v křižovatce se Svatoplukovou ulicí. „Vypadá to, že lépe střežené místo v Brně nemáme,“ zmiňuje židenický starosta Petr Kunc (nez.).

Ani okolí Kuncovky podle strážníků proti jiným aktuálně nijak nevyčnívá, i přesto tam v poslední době zaznamenali dva různé typy problémů.

„Evidujeme případy, kdy děti pohybující se v okolí ubytovny a přilehlého hřiště svým občasným nevhodným chováním narušují občanské soužití s lidmi bydlícími okolo. Kolegové tam proto provádějí pravidelné kontroly a podílí se tak na zklidnění situace. Delší dobu také v lokalitě evidujeme případy nelegálního ukládání odpadu neznámými pachateli. Nelze přitom prokázat, že by za vznik skládek nesli odpovědnost přímo obyvatelé ubytovny,“ přibližuje Kadraba. Stejného problému si všímá také Kunc.

13. dubna 2017

