Proč některé periferie prosperují a jiné nikoliv, zjišťují brněnští vědci

Proč některé geografické periferie v Česku fungují a prosperují i přes strukturální nevýhody a jiné zaostávají, zkoumají vědci z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Jejich cílem je najít odpovědi a poté vytvořit doporučení pro tvůrce veřejných politik. Nefunkční geografické oblasti totiž plodí riziko frustrace a radikalizace, a tedy rozpadu sociální soudržnosti, což může ohrozit i demokratickou stabilitu země, uvedla v tiskové zprávě vedoucí výzkumného týmu Lucie Coufalová.
Periferie v Česku vznikly historicky především ze dvou důvodů. Jedním byl odsun německého obyvatelstva z pohraničí po druhé světové válce, druhým důvodem je ukončování těžby nerostných surovin a zánik na ni navázaného těžkého průmyslu s velkým množstvím pracovních příležitostí. Tvůrci veřejných politik by podle vadců měli v ideálním případě dbát na snižování regionálních nerovnosti a na posilování sociální soudržnosti.
Periferie představují místa, kde se často kumulují jevy, jako je například slabší nabídka vzdělávání, horší dostupnost zdravotní péče, sociálních služeb a dopravy, omezené pracovní příležitosti nebo rostoucí politická frustrace a radikalizace. Tyto rozdíly se následně promítají i do životních drah jednotlivců. Podle Coufalové mají rozdíly mezi regiony hluboké historické kořeny a představují reálné riziko pro dlouhodobou stabilitu země. "Výzkum upozorňuje na skutečnost, že se Česko postupně rozděluje na prosperující centra a upadající periferie. Metropolitní oblasti, především Praha, táhnou ekonomiku, zatímco jiné regiony čelí kumulaci zmíněných problémů," uvedla badatelka.
Omezení řady služeb se promítá také do horšího zdraví obyvatel, slabšího lidského kapitálu i nižší ekonomické produktivity, což prohlubuje začarovaný kruh periferizace. Výzkum navíc poukazuje na rozdíly mezi ženami a muži. "Ženy mohou být v těchto regionech znevýhodněny více, například kvůli kombinaci péče o rodinu, omezené nabídce pracovních míst v místě bydliště a vyšším nákladům na dojíždění," řekla Coufalová.
Z dosavadních poznatků zatím ovšem vyplývá, že některé regiony si udržují vyšší úroveň. Profitují z existujícího kulturního a sociálního kapitálu, například z vyšší míry důvěry mezi obyvateli, občanské angažovanosti nebo inovativního přístupu místních samospráv. Jde o faktory, které částečně kompenzují nedostatek zdrojů. Mohou být základem pro dlouhodobý ekonomický růst.