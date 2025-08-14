Tabák Valmont, Masarykova ulice
Když figurantka vstoupila do prodejny tabáku Valmont v Masarykově ulici spojující náměstí Svobody a hlavní nádraží, prodavačka jí bez problému vydala jednorázovou elektronickou cigaretu. „Neptala se mě na věk, ani na občanku,“ řekla redaktorovi iDNES.cz šestnáctiletá Bedřiška Švábenská.
V ruce přitom držela v krabičce zabalenou jednorázovou elektronickou cigaretu s mentolovou příchutí. Právě pro její doplnění o tuto složku jsou u mládeže tyto tabákové výrobky v posledních letech velmi populární oproti klasickým cigaretám.
Při následné konfrontaci byla žena sdělením o tom, že dívka není plnoletá, velmi překvapená. „Myslela jsem si, že už jí je osmnáct, vypadala tak,“ bránila se. Tvrdila však, že věk jinak kontroluje.
Do hovoru se v tu chvíli vmísila i druhá prodavačka se slovy, že by bylo fajn, kdyby každý prodejce vše poctivě hlídal. „Raději se podívejte na vietnamské večerky, tam prodávají i děckám pod patnáct let,“ snažila se odvrátit pozornost od provinění jejich prodejny.
NHM Market, Solniční ulice
Z redakcí vytipované vietnamské večerky v historickém centru však odešla figurantka s nepořízenou. Nikotinové sáčky jí mladá žena u kasy neprodala.
„Nelíbilo se jí, co chci, chtěla vidět občanku,“ doplnila dívka, která tak z obchodu vyšla jen s nealkoholickou limonádou.
Žena za pultem byla při příchodu redaktora nervózní a nechtěla se s ním bavit. „Já neumím česky,“ hlesla pouze. Figurantka si pak zaspekulovala, že za možným neúspěchem v nákupu mohlo stát i to, že nebyla v malém krámku sama.
Tabák Valmont, OC Omega, náměstí Svobody
Že nezáleží na prodejně, ale na tom, kdo stojí za pultem, se přesvědčila dívka v jiném podniku Tabáku Valmont, kterých je Brně více. Tento se nachází v obchodním centru Omega na náměstí Svobody.
Ani tady Bedřiška Švábenská nepochodila stejně jako mnozí jiní mladiství, kteří se snaží dostat ke zboží, jež mají zakázané.
„Pořád to zkouší, může to být pět případů za den. Vymlouvají se, že občanku mají v autě, tak je posílám, ať si pro ni zajdou. Někteří se pak už nevrátí,“ popsala své zkušenosti prodavačka.
Podle svých slov kontroluje mladé poctivě, stane se, že doklad chce i po někom, komu už bylo 25 let.
Trafika Ariana, hlavní nádraží
Na první pohled vypadá non-stop trafika Ariana u hlavního nádraží velmi ošuntěle, že by zde prodali cokoliv komukoliv. Jenže figurantka tu nemohla koupit ani pivo. Redaktorovi iDNES.cz pak prodavačka řekla, že to zkouší každý den mnoho dětí a mladistvých.
„Kolikrát se snaží prokázat, že mají občanku v mobilu, ale tu mají třeba zfalšovanou. Od policistů máme zákaz, aby se kdokoliv takto prokazoval mobilem. Zkouší to, jsou drzí a tvrdí, že jinde jim stačí mobil,“ řekla.
S kolegou zároveň tušili, že jde nejspíš o test. Bylo jim to jasné hned poté, jak uviděli fotografa, když po neúspěšném prodeji mířil aparátem na obchod. „Jsem říkal, že to bude nejspíš kontrola,“ zaznělo od muže.
Trafika Relay, hlavní nádraží
Na vodku pak „dostala chuť“ Bedřiška Švábenská v trafice Relay, rovněž na hlavním nádraží. I tady se ale prodavačka zeptala, jestli jí bylo osmnáct. „Řekla jsem, že ano, i tak ale chtěla doklad, a tak mi vodku neprodala,“ popsala figurantka s tím, že se s ní nebavila zrovna příjemným tónem.
Nejspíš měla podezření a hlavně má bohatou zkušenost s jinými mladistvými, kteří to zkouší. Stejná situace podle ní může nastat klidně desetkrát za den.
„Děje se to hlavně v pozdních večerních hodinách. Chtějí hlavně elektronické cigarety. Navíc to nejsou jen jedinci těsně pod osmnáct, ale přicházejí sem i dvanáctileté děti. Jeden takový kluk mi dokonce řekl, že mu je sice dvanáct, ale že bráchovi bude za měsíc osmnáct,“ vypověděla.