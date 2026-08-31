Rozhodnutí o prodeji stadionu za Lužánkami se nejspíš protáhne o další měsíce

Marek Osouch
  13:52aktualizováno  15:36
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Nová cena necelých 50 milionů za městský pozemek s chátrajícím fotbalovým stánkem za Lužánkami není pro fotbalovou Zbrojovku problém. Majitel klubu a miliardář Vojtěch Kačena chce parcelu od města koupit, aby na místě postavil za vlastní peníze novou 37 metrů vysokou arénu. Objevily se však jiné komplikace, které mohou proces protáhnout o další měsíce.

Zdálo by se, že nic nebrání tomu, aby v polovině září zastupitelé vše odsouhlasili. Jenže tak lehké to nebude.

„Jelikož jsme smlouvu i cenu již předložili, další krok je dle zákona na zadavateli, který buď musí o naší nabídce hlasovat, nebo koncesi zrušit. Po podání nabídky, které proběhlo v červnu, již nemůžeme její parametry dle zákona měnit,“ uvedl klub ve svém vyjádření na webu.

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To znamená, že by museli zastupitelé schválit cenu pět milionů předloženou Zbrojovkou. Té už na zasedání červnu nebyli politici příliš nakloněni. Kvůli ní ostatně vznikal revizní posudek, který přišel s cenou desetkrát vyšší.

Podle brněnského radního pro oblast majetku Jiřího Olivy tak nejspíš zastupitelé 15. září rozhodnou o zrušení celého takzvaného koncesního řízení a vypíšou úplně nové. To může trvat opět několik měsíců. Že by plochu za Lužánkami politici Zbrojovce napřímo prodali, si Oliva příliš nemyslí.

Původně přitom po odložení rozhodnutí na jednání v červnu z brněnského magistrátu zaznívalo, že budou chtít politici rozhodnout co nejrychleji a sejdou se třeba i mimořádně o končících prázdninách. To se nestalo.

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Zásadní slovo má v celém procesu resort kultury, který musí posoudit, jestli stánek vysoký 37 metrů, jak chce klub, nenaruší panorama historického centra Brna. Před časem ministerstvo do Brna jen neurčitě vzkázalo, že o výšce 37 metrů je možné se bavit, ale je potřeba vidět konkrétní návrh, jestli stadion do panoramatu nějak nezasahuje. Zbrojovka už tehdy avizovala, že je jednáním otevřená.

„Zbrojovka chce mít jistotu, že může v daném místě skutečně postavit 37 metrů vysoký stadion. Je proto v plánu jednání na ministerstvu,“ dodal radní Oliva. Setkání, které je podle něj především v zájmu plánů Zbrojovky, by se mělo konat 16. nebo 17. září.

„Budeme čekat na další rozhodnutí města a jsme připraveni pokračovat v řešení otevřených otázek, zejména jednáním na ministerstvu kultury,“ vzkázal generální manažer klubu Jan Mynář.

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