Prodejci za gastro stánky na vánočních trzích v Brně zaplatili téměř 27 mil. Kč

Prodejci jídla a pití nabídli v elektronické aukci městské části Brno-střed za pronájem prodejních míst na vánočních trzích bezmála 27 milionů korun. Zájemci soutěžili o 62 míst na Zelném trhu, u sochy Jošta na Moravském náměstí a na náměstí Svobody. Nově se mohli ucházet i o dvě místa na Kapucínském náměstí. Za rekordních 6,8 milionu korun bez daně se vydražil stánek na Moravském náměstí, uvedl dnes v tiskové zprávě mluvčí radnice Michal Šťastný.
Elektronickou aukci radnice považuje za transparentní a efektivní způsob obsazování prodejních míst. Peníze z ní radnice investuje do vylepšování trhů a kulturního programu. Příjmy z aukce podle místostarostky městské části Ludmily Oulehlové (ANO) potvrzují velký zájem o Vánoce Brno mezi návštěvníky i prodejci. "Pro letošní ročník připravujeme sérii koncertů předních interpretů na Zelném trhu, rozšíření trhů na Kapucínské náměstí, skladatelskou soutěž či slavnostní zahájení trhů, při kterém chystáme velké překvapení," uvedla Oulehlová.
Největší zájem byl v aukci o kulatý bar u Jošta na Moravském náměstí, který se stal nejdražším stánkem vánočních trhů. Rozdělili si jej mezi sebe čtyři prodejci za 6,8 milionu korun. Stánek s vyhlídkou na náměstí Svobody se vydražil za více než 1,5 milionu korun. Hranici milionu korun bez daně se přiblížily i některé stánky na Zelném trhu. "Výsledky aukce zároveň ukazují, že se ceny za pronájmy stánků ustálily. Lidé by se tak neměli obávat, že se nájemné za stánky promítne do vyšších cen na trzích," doplnila místostarostka.
Kromě prodejců nápojů a jídla ukončila městská část i výběrové řízení pro řemeslníky a obchodníky. Řemeslníci mají již několik let pevně stanovenou cenu nájemného, která činí 45.000 korun, případně 65.000 korun pro řemeslníky bez tradiční výroby. Obchodníky radnice vybírá podle výše podané nabídky. Charitativním a neziskovým organizacím jsou stánky poskytovány bezplatně. Podpory se letos dočká více než 60 dobročinných projektů a organizací, mezi nimiž nebude chybět dobročinná sbírka Daruj kelímek.
Vánoce Brno, které jsou plně financované z nájmu prodejců, začnou 13. listopadu na Zelném trhu, v parku a u sochy Jošta na Moravském náměstí, na Kapucínském a Římském náměstí a částečně také na náměstí Svobody. Na většině míst potrvají do 31. prosince.