Za nákupem vajec, zeleniny a ovoce, frgálů či párků, ale také parfémů, svíček, květin nebo třeba červů pro rybáře už lidé z jižní Moravy nemusí jen do kamenného obchodu nebo na internet. Nabízejí je totiž i specializované prodejní automaty, jejichž sortiment už dávno nezahrnuje jen pití a drobné občerstvení.

Zájem o bezkontaktní služby s neomezenou dostupností se mezi lidmi i firmami zvyšuje, což je patrné kromě rozšiřování nonstop fungujících samoobslužných „prodejen“ též u výdejních boxů.

Že se jedná o významný trend, potvrzuje třeba společnost Eatking, jež se distribucí netradičních automatů dlouhodobě zabývá.

„Velkou roli v tom hrají nové technologie, jako mobilní aplikace pro kompletní správu automatů, vzdálený monitoring nebo platební terminály,“ vysvětluje Alexandr Ioanidis, jenž má ve firmě na starost prodej a marketing. Kromě nižších nákladů na provoz a dostupnosti bez časového omezení poukazuje i na marketingový přínos.

„Automat na netradiční zboží přitahuje pozornost a funguje jako reklama sám o sobě. Myslíme si, že i díky tomu obliba stále poroste,“ míní.

Rozmach plánuje například společnost Bramat z Malhostovic na Brněnsku, která v roce 2019 přišla s konceptem automatů na zeleninu a ovoce. Jejím hlavním záměrem je dostat mezi lidi ve městě lokální produkci z venkova a zároveň prodat přebytky. Nyní v regionu spravuje sedm automatů.

Na nákup i v noci. V Lednici otevřela první automatická prodejna na Moravě

„Orientujeme se hlavně na Brno, máme je třeba v Řečkovicích, Vinohradech nebo Žabovřeskách. Tam brzy plánujeme přidat druhý, nový vznikne též v Kounicově ulici. Zájem je ale i jinde, před dvěma týdny přibyl jeden v Tišnově, povolení pro dva řešíme také v Kuřimi,“ vyjmenovává majitel Petr Grünwald.

Důležitá je kvalita i typ produktu

Naráží však na problém s hledáním vhodných lokalit. „Ideální je to v místech, která mají lidé po ruce, jsou dobře dostupná a třeba tudy i často chodí. V našem případě se jedná o centra městských částí nebo měst. Takových volných pozemků však není mnoho a stále je hledáme,“ přibližuje Grünwald.

Co a kde automaty nabízí

  • Vejce: Brno, Černovičky 1097
  • Frgály: Brno, Cimburkova 4 (NC Královo Pole)
  • Řemeslná zmrzlina: Brno, Černopolní 18
  • Voňavky: Brno, Malinovského náměstí 211 (OC Centrum)
  • Květiny: Brno, Nádražní 654
  • Masné výrobky: Moravany u Brna, Růžová 1 (Řeznictví Kratinovi)
  • Pokémon karty: Brno, náměstí Svobody 702 (OC Omega)
  • Med: Brno, Vídeňská 132/100 (OC Futurum)
  • Zelenina a ovoce: Brno, Štolcova 8
  • Mléko: Šlapanice u Brna, Zemědělská (Bonagro)

O důležitosti lokality ví své také Kobliha Brno, jejíž automat na plněné sladké pečivo byl raritou v rámci Česka i Evropy. Nejprve jej umístili do vestibulu hlavního nádraží, to se však neosvědčilo. Znovu to zkusili v obchodním centru Campus Square u bohunické nemocnice, ani tam už ale k nalezení není.

„Nebyli jsme spokojeni s poměrem výdělku a nájmu za místo, proto jsme provoz přerušili. Bylo navíc náročné měnit koblihy každý den. Problém nastal též v případě rozbité techniky. Když nezajistíte opravu rychle, může vás to připravit o velkou část výdělku,“ konstatuje provozovatel Marek Richtar a zároveň připouští, že koblihy nemusejí být ten správný produkt. Přesto se snaží najít nové místo, tentokrát v Praze, a dát automatu další šanci.

Štěstí neměla ani společnost Lokal Bakers, jež před pár lety spustila dva chlebomaty. Kvůli nedostatečnému zájmu je loni na jaře z provozu stáhla. Podobný osud potkal i mnoho automatů na mléko. Ty se před zhruba dekádou těšily zájmu a rostoucí popularitě, jenže šlo o dočasný trend. Z původních 27 jich nyní v kraji nezbývá ani desítka.

Naopak zelenina a ovoce se zdají být trefou do černého. „Se zájmem lidí jsme spokojeni. Vzhledem k tomu, že prodeje jsou nejčastější mezi 18. až 21. hodinou večer, lze vidět, že se koncept nonstop automatu vyplácí,“ komentuje Grünwald.

Domnívá se, že k úspěchu pomohla i různorodá nabídka, jež zákazníky přiláká víc než jediný druh produktu. Sám nabízí brambory, cibuli, česnek, jablka, hrušky, rovněž ale med, vejce nebo mošty.

Pro červy si rybáři jezdí i ve čtyři ráno

Kromě toho Grünwald vnímá jako zásadní kvalitu zboží, která podle něj bude určovat budoucí vývoj popularity tohoto typu prodeje. V případě, že nebude zákazník s produktem z automatu spokojen, může se stát, že jej na základě jedné špatné zkušenosti zavrhne.

„Přestože se snažíme dbát na špičkovou kvalitu, u zeleniny a ovoce nelze zaručit trvanlivost. Proto upozorňujeme zákazníky, že v případě nespokojenosti s obdrženým zbožím se mi mají ozvat a domluvíme náhradu,“ popisuje majitel Bramatu s tím, že se mu osobní přístup vyplácí.

Bývalé trafiky v Brně teď voní kávou i pečivem, lidé jejich oživení vítají

Popularitě se těší i řada dalších automatů. Lidé využívají například květinomaty, vejcomaty nebo svíčkomaty. Poslední jmenované si své zákazníky našly na několika místech posledního odpočinku, nejnovější přírůstek stojí od prosince na městském hřbitově v Břeclavi.

Překvapivým hitem jsou pak červi. Obchod U Sumce z Kotlářské ulice v Brně s tímto konceptem přišel už před více než osmnácti lety, kdy předělal běžný stroj na prodej pití a drobné občerstvení.

„Rozhodli jsme se pro tento koncept, protože rybáři jsou tak trochu blázni a někdy jezdí na ryby třeba ve čtyři ráno. Hodně z nich má zakázáno držet živou návnadu doma v ledničce, tak jsou rádi, že mohou před rybařením přibrzdit u automatu. Zásadní je to však o víkendech, kdy máme obchod zavřený. To se někdy zásoby i vyprodají,“ podotýká majitel Pavel Švábenský, jenž s tímto nápadem přišel jako první v republice.

