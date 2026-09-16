Prof. Štěrba: Dětská nemocnice v Brně už naráží na své limity

Autor:
Politická reklama
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Prof. Štěrba

Prof. Štěrba | foto: ANO 2011

Prof. Štěrba
Prof. Štěrba
Prof. Štěrba
Prof. Štěrba
5 fotografií

Politická reklama

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S velkým respektem k historii jediné dětské nemocnice v Brně a k práci všech generací lékařů, sester a dalších pracovníků jsem názoru, že současné podmínky areálu Dětské nemocnice na ul. Černopolní jsou nevyhovující. A to nejen z pohledu dětské onkologie.

Zadavatel: Hnutí ANO 2011

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Oznámení o transparentnosti

Realizace dílčích oprav sice uleví v každodenním provozu, ale neřeší fyzické, provozní a odborné limity stávajícího areálu. Chybí dostatečné kapacity dětských operačních sálů pro komplikované výkony. Kritická je dostupnost magnetické rezonance v celkové anestezii.

Z etického hlediska pro mě není nejtěžší to, že musíme rodičům sdělovat závažnou diagnózu jejich dítěte. Snad ještě tíživější je, když jim nejsme zcela schopni zajistit důstojné podmínky pro jejich přítomnost během hospitalizace dítěte. Přitom právě přítomnost rodiče je pro nemocné dítě součástí léčby. Odmítám, že jde o komfort navíc.

Nehledejme viníky, ale skutečná řešení.

Namísto výkladů, proč na některých odděleních dosud chybí klimatizace běžně dostupná v supermarketu, a úvah, proč naši předci před více než stoletím nepředvídali, kolik prostoru budou vyžadovat moderní operační sály, jednotky intenzivní péče, laboratorní provozy a přístrojové zázemí medicíny 21. století, přijměme odpovědnost za řešení budoucnosti.

Jehla prostě zabrala méně místa než dnešní magnetická rezonance. Fakt, že umíme v dnešní době léčit děti s diagnózami, které byly ještě před několika desetiletími, kdy jsem jako lékař začínal, prakticky neléčitelné, je přece pozitivní.

Buď chceme v Brně moderní specializovanou lékařskou péči pro děti, nebo nechceme.

Pokud má brněnská dětská nemocnice zajišťovat především běžnou lůžkovou a ambulantní pediatrickou péči, pak mohou dílčí rekonstrukce současného areálu na Černopolní nějakou dobu stačit.

Pokud ale má v Brně pokračovat komplexní specializovaná a superspecializovaná péče — tedy dětská neurologie, neurochirurgie, komplexnější traumatologie, intenzivní medicína, složitější chirurgie, onkologie a další obory pro pacienty od narození až do dospělosti - je nutné přijmout strategické rozhodnutí a co nejrychleji zahájit přípravu nové dětské nemocnice v areálu FN Brno v Bohunicích.

Prof. Štěrba

Proč začínat od nuly, když čas je to, co nemáme.

Právě v areálu FN Brno v Bohunicích může vzniknout moderní dětská nemocnice navázaná na porodnici, dospělou medicínu, diagnostiku, intenzivní péči, komplexní operační kapacity, laboratoře i další servisní provozy. To je skutečné řešení odborně, provozně i ekonomicky.

Ponechat Dětskou nemocnici natrvalo tam, kde je dnes, by neznamenalo zachovat její tradici. Znamenalo by to smířit se s tím, že Brno postupně ztratí špičkovou specializovanou a superspecializovanou dětskou péči.

Rodiny by na některá vyšetření, výkony nebo léčbu čekaly déle, některé děti by musely častěji cestovat do jiných center a Brno by oslabovalo jako jedno z hlavních pediatrických pracovišť v zemi i jako dobré místo pro život s dětmi.

O budoucnosti je třeba rozhodnout dnes.

Sloužím jako onkolog ve veřejném zdravotnictví dětem a jejich blízkým více než třicet pět let. Na výsledky řadící nás k evropské špičce jsem hrdý. Špičková medicína se ale nedá udržet vzpomínkami. Ty žádné dítě nevyléčí. Teď je čas rozhodnutí.

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
přednosta Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity nestraník, kandidát na senátora ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky za Brno-město

www.prozdravebrno.cz

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