Projekt tří nemocnic zlepšil nervové funkce dvou třetin lidí s poraněním mozku

Více než stovce lidí po poranění mozku pomohla navazující intenzivní neurorehabilitace (NINR), jejíž účinnost zkoumal projekt tří českých nemocnic. Zapojilo se do něj 178 pacientů s průměrným věkem necelých 50 let. U dvou třetin z nich se nervové funkce významně zlepšily, informoval v tiskové zprávě vedoucí lékař z oddělení NINR ze soukromé nemocnice SurGal Clinic v Brně Tomáš Korbička. Do dvouletého pilotního projektu se zapojila ještě pražská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Ústřední vojenská nemocnici v pražských Střešovicích.
Pacienti po úrazech mozku, mrtvici nebo nádorovém onemocnění absolvovali po dobu čtvrt roku denně tři až čtyři hodiny terapie. Ta zahrnovala například multisenzorickou stimulaci, fyzioterapii, ergoterapii nebo logopedii. Lékaři využívali i pokročilé technologie, jako robotická mobilizace nebo funkční elektrostimulace.
U 64 procent přijatých pacientů se podle lékařů nervové funkce významně zlepšily a odcházeli na klasické lůžkové či rehabilitační oddělení, nebo do domácí péče. Díky fyzioterapii se podle lékařů podařilo zlepšit motorické funkce u asi 78 procent pacientů. U téměř 70 procent pacientů přijatých s tracheostomií, tedy ve stavu, kdy je průdušnice uměle vyústěna na povrch těla, se podařilo kanylu odstranit.
"Prokázalo se, že včasná neurorehabilitace je pro podporu a urychlení zotavování po poškození mozku klíčová a u pacientů významně přispěla ke zlepšení výsledků následné péče. S některými z nich jsme i nadále v kontaktu a sledujeme jejich návrat do plnohodnotného života," doplnil Korbička.