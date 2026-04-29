Propuštěný historik umění Foletti podal žalobu na ochranu osobnosti

Historik umění Ivan Foletti, jenž musel opustit Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity (MU) v Brně, podal kromě žaloby na určení neplatnosti výpovědi také žalobu na ochranu osobnosti. S univerzitou tak vede dva soudní spory. Univerzita opakovaně uvedla, že k rozvázání pracovního poměru přistoupila v souladu se zákoníkem práce a že k tomu měla důvody. Argumentovala "dlouhodobým vzorcem nevhodného chování", detaily ze zprávy univerzitní ombudsmanky ale nepublikovala. Mluvčí školy Radim Sajbot ČTK řekl, že univerzita o žalobním návrhu ví a že se snaží být ve vyjadřování ke kauze zdrženlivá.
Škola už dříve poukazovala také na "nerovné zacházení", "stírání profesních a osobních hranic" či "jednání způsobilé narušit psychologické bezpečí studujících a poškodit dobrou pověst univerzity". Podle Folettiho tvrzení poškozují jeho profesní pověst, lidskou důstojnost i možnost dalšího pracovního uplatnění.
Žaloba na ochranu osobnosti poukazuje také na údajné procesní nedostatky interního šetření. Foletti tvrdí, že se nemohl seznámit se všemi obviněními, neměl k dispozici kompletní zprávu ombudsmanky a proti jejím závěrům neexistovala na půdě univerzity možnost odvolání.
"Pokud kdokoli uveřejní skutkové tvrzení poškozující dobrou pověst člověka, je to on, kdo v soudním řízení nese důkazní břemeno, pokud jde o pravdivost tohoto tvrzení. Musí být tedy schopen pravdivost svých tvrzení prokázat. Dotčená osoba pak samozřejmě musí mít možnost se s předloženými důkazy seznámit a vyjádřit se k nim," uvedl Folettiho právní konzultant, advokát Ondřej Moravec.
"V rámci celé kauzy jsme se snažili být vždy mediálně velmi opatrní a střídmí, jelikož naším primárním zájmem je bezpečí dotčených studentů, kteří jsou jedinými skutečnými oběťmi celého případu," řekl Sajbot.
Žaloba na určení neplatnosti výpovědi upozorňuje na formální i věcné nedostatky a označuje ji za neplatnou. Škola prý dostatečně nevymezila důvody a pracuje s obecnými tvrzeními o nevhodném chování či porušování etických standardů. Foletti uplatňuje také nárok na náhradu mzdy.
V minulých letech patřil Foletti k oceňovaným vědcům a pedagogům MU, působil v akademickém senátu, dosáhl profesury, má za sebou řadu zahraničních zkušeností. Po odchodu z Brna bude působit na Univerzitě Hradec Králové, kde povede nové výzkumné centrum.
Vedení univerzity za prací ombudsmanky i rozhodnutím o výpovědi stojí. Rektor Martin Bareš už dříve vyjádřil uznání všem, kteří se nebáli v kauze Folettiho ozvat, a pomohli tak "odhalit nebezpečné jednání, které může být na první pohled skryté, neviditelné, ale které má potenciál poškodit dobrou pověst naší instituce, tedy nás všech".