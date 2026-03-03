Sudetské Němce do Brna pozvali zástupci festivalu Meeting Brno. Náměstek primátorky René Černý (dříve ANO) řekl, že se jedná o soukromou akci, kterou město nemůže zakázat. Podle něj k ní ale zastupitelé po přípravě podkladů zaujmou nějaké stanovisko.
Nevoli se sjezdem vyjádřilo na zastupitelstvu už dříve několik občanů. V úterý jich dorazily asi tři desítky, mnozí odpůrci přišli i s transparenty. „Jménem vlastenců vás vyzýváme, abyste se distancovali od sjezdu sudetských Němců. Občané odmítají tuto provokaci vůči naší republice, která rozhodně není cestou ke smíření,“ uvedla Marie Veselá.
Řečníci, kteří sklízeli potlesk ostatních, připomněli, že jsou potomci těch, kterým nacisté ublížili. „Sudetský Němec poslal gestapo na mého dědečka, které ho utýralo k smrti,“ doplnil jeden z protestujících.
Černý vyjádřil pochopení pro postoj a argumenty řečníků. „Jsem si vědom historických souvislostí, nicméně rada ani zastupitelstvo nebylo těmi, kteří sudetské Němce pozvali. Jedná se o soukromou akci a my nemůžeme nic rušit a zakazovat,“ poznamenal. Právě zakázat akci v Brně někteří protestující politikům navrhovali.
|
SPD chce bojovat proti sudetskému sjezdu v Brně. Je to necitlivé, říká poslankyně
Jak později náměstek novinářům sdělil, sám je toho názoru, že by se taková akce nejen v Brně ani Česku pořádat neměla. „Nevěděli jsme to,“ reagoval Černý na dotaz protestujících, proč město dalo spolku Meeting Brno dotaci na konání festivalu, jehož součástí bude i sudetoněmecký sjezd.
Zastupitelé Brna už před rokem schválili pro festival Meeting Brno dotace na roky 2025 až 2027, na každý rok tři miliony. Podpora nijak nesouvisí se sjezdem, o jeho konání v Brně se ostatně rozhodlo až později.
Opoziční zastupitel za SPD Jiří Kment navrhl, aby zastupitelé vyjádřili nesouhlas s konáním sjezdu a Pochodem smíření z Pohořelic do Brna. Bod však nezískal dostatečnou podporu a na program nebyl zařazen.
Nechtějí zpochybňovat válečné hrůzy, uvedla dřív primátorka
Po schůzi předsedů politických klubů Černý uvedl, že vedení města do příštího jednání nachystá řádný bod a po preciznější debatě zaujme nějaký postoj. Označil to za zodpovědnější přístup, od odpůrců sjezdu se však dočkal hlasitého nesouhlasu. „Hlasovat, hlasovat, hlasovat,“ skandovali lidé s transparenty, čímž narušovali schůzi politiků.
Primátorka Markéta Vaňková (ODS) se dnešního zasedání nezúčastnila. Na lednovém jednání nicméně řekla, že setkání je plánované na základě podnětů ze strany spolku Meeting Brno, který se dlouhodobě snaží o poměrně širokou diskusi na téma historických otázek. „V žádném případě to ze strany jejich představitelů nevnímám tak, že by chtěli jakkoli zpochybňovat válečné hrůzy, které se děly za druhé světové války ve vztahu k občanům naší republiky a našeho státu,“ sdělila tehdy.
|
Sjezd sudetských Němců v Brně je logický krok, vítá Bernd Posselt setkání
V Praze a Brně protestovalo koncem loňského října proti možnému sjezdu sudetských Němců dohromady asi 150 lidí. Varovali před pokusy o revizi dějin. Proti pořádání sjezdu se vymezilo také vládní SPD. Začátkem letošního roku spustilo petici a 28. dubna uspořádá protestní mítink, 24. května pak pietní pochod za oběti druhé světové války. Podle SPD sjezd sudetských Němců nepatří do Brna ani nikam jinam do Česka.
Sjezd pořádá Sudetoněmecké krajanské sdružení (SdL), které zastupuje zájmy Němců odsunutých z Československa po druhé světové válce a jejich potomků. V Brně se uskuteční 76. ročník, poprvé bude v Česku.
Z Československa byly po druhé světové válce odsunuty asi tři miliony Němců, sudetští Němci proces označují za vyhnání. Podle česko-německé komise historiků tehdy přišlo o život 15 až 30 tisíc lidí. Za předešlé více než šestileté nacistické nadvlády zahynulo kolem 320 až 350 tisíc obyvatel někdejšího Československa.