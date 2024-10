K Izraeli není univerzita kritická, vadí studentům. Na demonstraci řekli požadavky

Ten tvoří primárně studenti, kteří nejsou spokojeni s veřejným vystupováním vysoké školy a jejích představitelů v otázce izraelsko-palestinského konfliktu. Jako poslední kapku označili výrok děkana fakulty sociálních studií a nově i senátora Stanislava Balíka (nez.).

„Stojím za Izraelem, jedinou demokracií na Blízkém východě. Za v zásadě zázračným státem, který vznikl téměř z ničeho, který je vystaven dlouhá desetiletí obrovskému nepřátelství svých sousedů,“ vyjádřil se začátkem měsíce Balík pro Českou televizi.

Podle studentů však přehlíží etnické čištění historické Palestiny, které je známé pod názvem Nakba. Zdůrazňují, že nově vzniklý Izrael vysídlil 700 tisíc lidí, a odmítají tak, že vznikl z ničeho. „Držím se názoru, že se jedná v podstatě o zázračný stát. Vznikl v pouštním prostředí a v současnosti je jednou z nejrozvinutějších zemí na světě,“ prohlásil nyní Balík.

Kritičtí jsou studenti také k děkanově údajnému přehlížení návrhu na zatykač pro izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a ministra obrany Joava Galanta za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, se kterým přišel prokurátor Mezinárodního trestního soudu. „K ničemu takovému jsem se nevyjadřoval. Můj výrok směřoval pouze k otázce práva na existenci Izraele jako státu, jelikož jej mnoho mezinárodních aktérů stále zpochybňuje,“ zdůrazňuje Balík.

Ten si stojí za tím, že neřekl nic, k čemu by se už dřív veřejně nehlásil. Podotýká, že konflikt nadnesl jako senátor, ne jako zástupce univerzity, a jeho vystupování tak nemá co do činění s akademickým působením. „Vyjadřoval se navíc v kontextu rozhovoru o raketových útocích Íránu na Izrael. Jako akademická instituce ctíme svobodu slova a dělat z pana Balíka či kohokoliv jiného veřejný terč jen proto, že vyjádřil, co si myslí, se v žádném ohledu neslučuje s principy kultivované debaty či tolerance,“ sděluje mluvčí Masarykovy univerzity Radim Sajbot.

Chceme přispět k rozšíření soucitu, tvrdí studenti

Podle kolektivu Proti dehumanizaci však podobné vystupování ohrožuje důvěryhodnost celé univerzity. Balík se navíc nově stal členem senátorského klubu ODS a s názory této strany ani vlády Petra Fialy ohledně Izraele spolek taktéž nesouhlasí. Jako problém vnímá především výjimečně nekritický přístup ke krokům izraelského státu.

Za problematické navíc nepovažuje kolektiv pouze veřejné vystupování děkana, ale i celé univerzity. Ta se podle jeho mínění účastní akcí podporujících izraelský režim, zajišťuje jejich konání na univerzitní půdě a vyjadřuje solidaritu pouze Izraelcům, zatímco Palestincům čelícím vojenským akcím nikoliv. „Demonstrujeme, protože nechceme být součástí instituce, která k tomuto násilí mlčí, a dokonce ho podporuje,“ říká Valerie Třebická, členka spolku Proti dehumanizaci.

Ten v otevřeném dopise vznáší vůči vedení Masarykovy univerzity požadavky týkající se přístupu k situaci v Palestině. Kromě rozvázání vztahů s izraelskými institucemi chce například vysvětlení, proč má brněnská vysoká škola spolupráci s univerzitou v nelegální osadě Ariel.

Cílem demonstrace bylo také ukázat podporu obyvatelům Palestiny. Studenti zároveň zdůrazňují, že jejich akce nemá antisemitský podtext. „Kritika izraelského počínání není žádným způsobem zaměřena proti židovským studentům. Silně se vymezujeme proti jakékoliv nenávisti a přejeme si, aby naše aktivity přispívaly k rozšíření soucitu,“ podotýká členka spolku Simona Hendrychová.

Odmítáme roli arbitra, hlásí univerzita

Vysoká škola s nařčením z výhradní podpory Izraele nesouhlasí. „Masarykova univerzita jako instituce odmítá roli arbitra v izraelsko-palestinském konfliktu. Z událostí ze 7. října minulého roku jsme odsoudili pouze masivní teroristické útoky na Izrael, jelikož podobné činy vedou kromě velkého množství utrpení nevinných lidí velmi často jen k eskalaci konfliktu,“ oznamuje mluvčí Sajbot.

Zároveň podotýká, že následnou možnost urgentní psychologické pomoci nabídla škola všem studentům a pracovníkům, kteří se situací cítili být dotčeni, a to včetně palestinských studentů.

Nejedná se přitom o první neshodu mezi studenty a děkanem Balíkem. Při stávce za klima před dvěma lety se někteří z aktivistů rozhodli v atriu fakulty přenocovat, s čímž Balík ostře nesouhlasil a jejich počínání označil za okupaci. Po neuposlechnuté výzvě k opuštění budovy pak stávkujícím vypnul topení, elektřinu i připojení k internetu.

Přesto tvrdí, že se vždy snaží najít řešení, jak se studenty komunikovat. „Žádnou demonstraci nevnímám jako zbytečnou a plně podporuji právo na shromažďování a vyjádření názoru. Požadavkům, které studenti ohledně aktuální situace vznesou, se věnovat budu stejně jako jakýmkoliv jiným,“ ujišťuje Balík.