„Fašisti, vlastizrádci.“ Lidé v Brně protestují proti sjezdu sudetských Němců

Marek Osouch, ČTK
  9:52aktualizováno  12:14
Víc než stovka lidí přišla v úterý protestovat na brněnskou radnici proti sjezdu sudetských Němců, který se má ve městě uskutečnit v květnu. Odpůrci akce převážně v důchodovém věku přinesli transparenty s nápisy jako „Ruce pryč od dekretů E. Beneše“ nebo „Sjezd sudeťáků v ČR nechceme“. Ve vypjaté atmosféře padala také slova o fašistech a vlastizrádcích. Zastupitelé mají vyjádřit svůj postoj k akci.

Jeden z řečníků příchozím protestujícím poděkoval za to, že přišli. Do megafonu hlásil, že protestující jsou nadějí v zastavení sjezdu. Je podle něj zřejmé, že moc sudetských Němců neoslabuje. Někteří protestující si přinesli také české vlajky nebo vlajku Moravy, rozdávali rovněž svoje noviny.

Proti sjezdu přišli lidé protestovat i na březnové zasedání zastupitelstva. Argumentovali tím, že sjezd není aktem smíření, ale provokace.

Na jednání brněnského zastupitelstva přišli odpůrci i zastánci pořádání sudetoněmeckého sjezdu ve městě. (14. dubna 2026)
Na jednání brněnského zastupitelstva přišli odpůrci i zastánci pořádání sudetoněmeckého sjezdu ve městě. (14. dubna 2026)
Na jednání brněnského zastupitelstva přišli odpůrci i zastánci pořádání sudetoněmeckého sjezdu ve městě. Dorazil i Miroslav Sládek. (14. dubna 2026)
Na jednání brněnského zastupitelstva přišli odpůrci i zastánci pořádání sudetoněmeckého sjezdu ve městě. (14. dubna 2026)
19 fotografií

Jasného postoje vedení města se tehdy nedočkali, téma bylo odloženo na dnešní zasedání. Brněnští radní před ním přijali usnesení, že berou na vědomí informaci o konání akce, „kterou však statutární město Brno žádným způsobem neorganizuje, nepodporuje ani nezajišťuje.“

„Budete potřebovat defenestraci“

Na úterní protest dorazil mimo jiné bývalý předseda Republikánů Miroslav Sládek. Proti odpůrcům sjezdu vystoupili lidé s vlajkami EU a hesly „Dialog proti strachu“ nebo „Všechno začíná setkáním“. Od protestujících se dočkali poznámek „že vás hanba nefackuje“ nebo „vy jste přišli sami z vlastního přesvědčení?“.

Jednání zastupitelstva provází od začátku velký neklid. Opoziční zastupitel Jiří Kment (SPD) navrhl do programu body, aby zastupitelé vyslovili zásadní nesouhlas s konáním sjezdu v Brně a aby město vypovědělo dotační smlouvu spolku Meeting Brno a nevyplácelo další peníze. Ani jeden z těchto bodů neprošel. Ani pro, ani proti nehlasoval dostatek politiků.

Sudetoněmecký sjezd nepořádáme a nepodporujeme, distancovalo se vedení Brna

„Budete potřebovat další defenestraci,“ křičel jeden muž. „Fašisti, vlastizrádci, zaprodanci,“ ozývalo se sálem, když neprošel ani druhý návrh opozičního zastupitele SPD. Mezi nejhlasitější z protestujících patří Jiří Černohorský, dezinformátor s kladným vztahem k Rusku.

Nejaktivnějšími kritiky sjezdu jsou zastupitelé SPD a jejich příznivci. Právě toto hnutí přitom sympatizuje s německou politickou stranou Alternativa pro Německo, která by chtěla zrušit Benešovy dekrety, což brněnští protestující vyčítají právě sudetoněmeckému sdružení.

Celkem podle redaktora iDNES.cz dorazilo na zastupitelstvo asi 150 odpůrců konání sudetoněmeckého sjezdu. Stovka byla v jednacím sále, další sledovali dění přes obrazovky ve vedlejším.

Zlo, které se prohnalo, není dědičné, řekl Uhde

V debatě k tématu se vyjádřil například známý spisovatel Milan Uhde. „Jsem přesvědčen, že zlo, které se prohnalo střední Evropou, není dědičné,“ pronesl Uhde, který připomněl, že za německé okupace zemřelo 18 členů jeho rodiny a on se jen shodou okolností s matkou vyhnul transportu do koncentračního tábora. Během jeho projevu ho lidé několikrát přerušovali, pískali a mluvili o provokaci.

Totéž se dělo, když slovo dostal spoluzakladatel spolku Meeting Brno David Macek. „Jak od Bernda Posselta (předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení) zaznělo, jeho sdružení k otázkám minulosti přistupuje z hlediska morálního, nikoli právních nebo majetkových nároků,“ poznamenal Macek.

V debatě o konání sudetoněmeckého sjezdu vystoupil na jednání brněnského zastupitelstva také známý spisovatel Milan Uhde. (14. dubna 2026)

Výkřiky a pískání doprovázely také slova opozičního zastupitele Adama Zemka (Piráti). „Chápu obavy občanů, ale fakt je, že Bernd Posselt několikrát ubezpečil, že neusiluje o zrušení Benešových dekretů,“ prohlásil Zemek. „Problém je, že Posselt něco jiného říká a něco jiného mají napsaného v prohlášení,“ reagoval zastupitel Kment.

Následující debata veřejnosti se protáhla na víc než dvě hodiny. Někteří lidé vyzývali politiky, aby organizátorům sjezdu odebrali povolení nebo akci zakázali. Jenže zakázat shromáždění v demokratickém režimu jen tak nejde. Možné je to pouze v krajních případech, které podle předloženého materiálu v tomto případě nenastaly. „Není možné zakázat sjezd, není možné cenzurovat,“ zmínil přímo na jednání zastupitel Zemek a dočkal se jako odpovědi jen pískotu.

Už loni v listopadu se proti akci vymezilo hnutí SPD. Primátorka Markéta Vaňková (ODS) nicméně v lednu řekla, že setkání je plánované na základě podnětů ze strany spolku Meeting Brno, který se dlouhodobě snaží o poměrně širokou diskusi na téma historických otázek. Svůj kladný postoj vyjádřila i dneska.

„Není to o tom, jestli mluvíme česky a německy, jaké jsme národnosti, je to o jednotlivci, jak se kdy zachová v historickém okamžiku. Každý si v sobě neseme nějaké trauma, nějakou bolest, zvlášť v této rozjitřené době se snažme vše utlumit, snažit se najít společnou řeč, zvlášť evropské národy by měly držet spolu. Festival Meeting Brno včetně sjezdu má moji plnou podporu,“ prohlásila primátorka s tím, že bychom neměli hledat staré křivdy, ale dívat se do budoucna.

Za svá slova sklidila potlesk velké části sálu, někteří zastupitelé si i při potlesku stoupli.

Vztahy se v posledních letech zlepšily

Sjezd sudetských Němců se v Česku uskuteční poprvé, dosud se konaly zpravidla v Bavorsku. Sudetské Němce do Brna pozvali zástupci festivalu Meeting Brno, což je spolek na podporu kulturní činnosti. Iniciativa organizuje na jižní Moravě mimo jiné takzvaný Pochod smíření, který připomíná odsun německých obyvatel Brna po válce.

Sudetoněmecký předák Posselt v Brně kritizoval Orbána a chválil slivovici

Vztahy mezi sudetskými Němci a Českem se v posledních letech výrazně zlepšily. Přispělo k tomu i to, že krajanské sdružení ze stanov vypustilo zmínku o usilování o vrácení majetku, který byl sudetským Němcům při poválečném odsunu zkonfiskován.

V Brně žili Češi a Němci po staletí vedle sebe, což skončilo poválečným odsunem německojazyčného obyvatelstva. Brno v roce 2015 přijalo Deklaraci smíření, v níž vyjádřilo politování nad událostmi z konce května 1945. Na deklaraci navazuje od roku 2016 festival Meeting Brno, který usiluje o otevřený, historicky poučený dialog a evropskou vzájemnost.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

14. dubna 2026  10:36,  aktualizováno  10:36

„Fašisti, vlastizrádci.“ Lidé v Brně protestují proti sjezdu sudetských Němců

Na jednání brněnského zastupitelstva přišli odpůrci i zastánci pořádání...

Víc než stovka lidí přišla v úterý protestovat na brněnskou radnici proti sjezdu sudetských Němců, který se má ve městě uskutečnit v květnu. Odpůrci akce převážně v důchodovém věku přinesli...

14. dubna 2026  9:52,  aktualizováno  12:14

Divadlo Tramtarie uvede premiĂ©ru slavnĂ©ho dramatu SklenÄ›nĂ˝ zvÄ›Ĺ™inec

