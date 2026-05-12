Protidrogový kufřík firmy Lightly z Brna získal investora JSK Investments

Brněnská start-upová firma Lightly Technologies, která vyvinula mobilní zařízení pro detekci drog či padělaných léčiv, získala investora. Skupina JSK Investments manželů Jaromíra a Simony Kijonkových jí má pomoci urychlit vývoj a pomoct k mezinárodní expanzi. V tiskové zprávě to uvedla investiční manažerka JSK Petra Cihlářová.
Firma Lightly Technologies vznikla v roce 2023, ale již od roku 2016 na vývoji zařízení pracoval vědec Lukáš Nejdl jako pracovník Mendelovy univerzity a autor nápadu. Zařízení, které sestrojil, se vejde do kufříku. V něm je fotoreaktor, do něhož se vkládá zkoumaný vzorek, a spektrometr, jenž slouží k jeho čtení. Snahou není určit pouze to, zda jde například o pervitin nebo kokain, ale zjistit, co všechno vzorek obsahuje a v jakých poměrech. Díky tomu vznikne unikátní spektrální otisk.
"Představte si situaci, kdy policie na velkém festivalu zabaví různé vzorky drog. Spolu s roztokem pro rozpouštění látek je v kyvetě vloží do přístroje a zapne analýzu. Po pár minutách vzniknou takzvané fotoprofily s určením aktivní substance, přičemž křivky charakterizují i ostatní látky, které se ve vzorku nacházejí," uvedl Nejdl už dříve rozhovoru pro ČTK. V praxi by to mělo pomoct snazšímu vystopování původu drogy. Proto je ale důležité vytvářet databázi všech zkoumaných vzorků. "Policisté pak mohou sledovat, jak se drogy šíří, jak dlouho kam putovaly, jakými trasami, a tak i zjistit, kdo je distribuuje nebo vyrábí," řekl Nejdl.
Cihlářová uvedla, že skupina JSK Investments se vyhýbá podpoře čehokoliv, co vede k závislosti. Toto je naopak nápad, který má pomáhat s bojem proti drogám. Postupem času firma Lightly postoupila od vývoje metody k praktickému využití a disponuje již daty umožňujícími propojit různé případy, které kriminalisté řeší.
Metodu na začátku výzkumníci testovali společně s českými policisty, nyní už spolupracují i s policisty v USA, kam přijeli poprvé v roce 2022. "V protidrogové agentuře DEA jsme představili naši metodu a potenciál kufříku. Mají tam obrovský problém s fentanylem, a když je náš přístroj zaujal, utvrdilo nás to v tom, že máme přejít z akademické sféry do praktické," řekla ředitelka Monika Štěpánová. S pomocí investorů by se mohla metoda vyvinutá v Brně dostat více mezi policisty, na celnice či na letiště. Firma buduje vztahy i s Interpolem.
Potenciální využití se skrývá také v ověřování pravosti léčiv. Metoda by mohla být využitelná i při zjišťování, zda není víno pančované.