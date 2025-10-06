Místo uměleckých maleb budou rostliny. Brno změnilo názor na výzdobu náplavky

Ozelenění podle brněnských radních lépe zapadá do celkového konceptu brněnské náplavky jako modrozelené rekreační a relaxační zóny. Zároveň se nepotvrdila obava z masivního vandalského sprejování, kterému měly malby zabránit.
Soutěž na výtvarné dílo schválili radní v březnu. Umělci do ní zaslali 27 návrhů, které v září hodnotila porota.
|
Zelená oáza uprostřed Brna. Lidem se otevřela vůbec první náplavka ve městě
„Radní vyhlásili pořadí návrhů podle názoru poroty a v souladu se soutěžními podmínkami schválili udělení odměn autorům na prvních sedmi místech. Současně doporučili městské části Brno-střed jako druhému zadavateli zakázky, aby žádnou z předložených nabídek nevybrala k realizaci a aby namísto toho zajistila ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brna ozelenění protipovodňové stěny,“ uvedl vedoucí tiskového střediska magistrátu Roman Burián.
Umělecká díla měla původně přispět ke kreativitě městského prostoru, zatraktivnit jej i odradit od vandalismu. Nechtěné graffiti už se na stěnách skutečně objevilo, ale podle města problém není masivní.
|
4. července 2025
„Z logiky věci je jasné, že tuto konkrétní zkušenost nebylo možné předjímat. Ozelenění stěny lépe zapadá do celkového konceptu, navíc bude snižovat její zahřívání a bude dalším přínosem pro mikroklima v lokalitě,“ poznamenal Burián.
Výtvarná díla měla zpestřit i úsek viditelný z Kamenného mostu a Táborského nábřeží. Táhne se na Poříčí od Fakulty architektury Vysokého učení technického proti proudu k Bauerově ulici. Na starost jej má část Brno-střed.
Jestli tam vznikne umění, nebo něco jiného, zatím jisté není. „Fakultě architektury jsme zadali zpracování návrhu podoby protipovodňové zdi. Očekáváme, že výsledný návrh obdržíme do konce října,“ sdělil mluvčí radnice Michal Šťastný.