Na Znojemsku se protrhla jímka. Výkaly unikly do Dyje, čpavek z nich ohrožuje ryby

Autor: ČTK, rkr
  10:32aktualizováno  12:01
Do řeky Dyje se u Podmyč na Znojemsku dostala kejda z protržené jímky místní farmy, u ekologické havárie zasahují hasiči. Podle nich uniklo až tři tisíce metrů krychlových výkalů, na místo poslali i mobilní chemickou laboratoř. Největším nebezpečím pro život v řece je amoniak, ten však zároveň rychle vyprchává. Žádné úhyny zatím hlášené nejsou.
Fotogalerie2

Do řeky Dyje se u Podmyč na Znojemsku dostala kejda z protržené jímky. (19. ledna 2026) | foto: HZS JmK

„Jímka byla částečně pod zemí, má ale i část nad zemí, kde došlo zřejmě k provalení zdi. Budeme odebírat vzorky, provozovatel jímky tam má cisterny, které to odčerpávají,“ přiblížil mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Do řeky Dyje se u Podmyč na Znojemsku dostala kejda z protržené jímky. Proud výkalů zasáhl také nemovitost a několik aut. (19. ledna 2026)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Část hnojiva tvořeného převážně výkaly zemědělských zvířat se dostala do řeky Dyje, norné stěny ale hasiči nenasadili, protože kejda se ve vodě ředí.

Proud podle hasičů zasáhl i několik osobních vozidel a nemovitost. Šlo o rekreační budovu používanou jako hlavní budovu k táborům, je však obydlená, upřesnil Mikoška.

Jímka se protrhla na farmě chovu skotu Zemědělského družstva Petřín, které spadá pod Rhea Holding Dešná. „Snažíme se škody eliminovat, spolupracujeme na tom se všemi složkami, které na místě jsou,“ informoval ředitel společnosti Josef Kolář.

Podle něj šlo o zhruba devět let starou betonovou jímku, která měla všechny potřebné revize. „Nebyla úplně plná, jestli za to mohly mrazy, nevím,“ podotkl. Jímka byla podle něj asi kilometr od zasažené budovy.

Vodu lze naředit z přehrady

Zasažené místo se nachází jižně od vodní nádrže Vranov v těsné blízkosti hranic s Rakouskem a také Národního parku Podyjí.

Podle mluvčí Povodí Moravy Jany Kučerové se kejda nejdříve dostala do Junáckého potoka, který se vlévá právě do Dyje. „Událost nám byla nahlášena před osmou hodinou. Jsme na místě, v gesci to má vodoprávní úřad, který situaci řeší. Z naší strany by bylo možné upustit více vody z Vranovské přehrady,“ uvedla mluvčí. Voda z přehrady by Dyji v případě potřeby ještě více naředila.

Řeky se změnily v septiky. Povodně vyřadily čistírny odpadních vod

Junácký potok protéká Vranovem nad Dyjí. „Naše občany to nijak nepoškodilo. Šlo to a ještě jde to korytem. Výjimkou je jedna rodina, která bydlí na začátku,“ popsal starosta Vranova nad Dyjí Lubomír Vedra (Vranováci Vranovu). Jde podle něj právě o zasaženou budovu.

„Havárii řeší vodoprávní úřad ORP Znojmo, jeho zástupci jsou na místě. Naše účast zatím nebyla vyžadována, poskytujeme vodoprávnímu úřadu součinnost formou konzultací,“ napsala mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecká.

Kejda sedá ke dnu

Největší nebezpečí pro ryby a ostatní živočichy představuje amoniak neboli čpavek, který je v kejdě obsažen. „Je toxický pro ryby, kterým rozleptává žábry. Naštěstí se rychle odbourává a oxiduje. Tím, že je kejda docela hustá a sedá ke dnu, se naštěstí nešíří velkou rychlostí dál,“ líčí Kučerová.

Kejda je podle ní zachycená nad jezem ve Vranově nad Dyjí pod zámkem. Zatím nejsou hlášeny žádné úhyny.

Zmenšený průtok řek a vypouštění odpadních látek zabíjí ryby ve velkém

„Situaci od rána monitorujeme až po vodní nádrž Znojmo, kde hrozí největší nebezpečí. Vzorky budeme odebírat určitě ještě aspoň dva dny, abychom věděli, jak znečištění postupuje, kolik amoniaku vyprchalo a v jakých koncentracích se kam dostal,“ sděluje Kučerová.

Podle ní je štěstí, že k nehodě došlo v zimě. „Do vody se dostal také fosfor, se kterým by to v léto bylo horší, protože by způsoboval sinice, které by vyčerpávaly kyslík a tím ohrožovaly ryby. Takto je největším nebezpečím zmíněný amoniak,“ vysvětluje mluvčí.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si, jak je máte v malíku. Následujicí otázky prověří hlavně vaše znalosti hudební scény té doby - a to...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

U požáru na Žižkově zasahuje vůz Fénix. Jeden člověk zemřel, dalším dávají kyslík

Zásah všech jednotek IZS u požáru bytového domu na pražském Žižkově. (19. ledna...

Jeden člověk zemřel při dopoledním požáru ve sklepě bytového domu v Přibyslavské ulici v Praze 3. Hasiči z objektu evakuovali několik lidí, vyklidit se musela i přilehlá školka. Záchranná služba...

19. ledna 2026  10:42,  aktualizováno  13:03

Miliony i materiál na plot jako úplatek. Soud projednává machinace s byty

Hlavní budova magistrátu města Havířova (15. října 2024)

Okresní soud v Havířově začal v pondělí projednávat případ machinací při zadávání veřejných zakázek kvůli opravám městských bytů v Havířově na Karvinsku. Všech sedm obžalovaných se před soudem...

19. ledna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Lidi v Zábřehu děsil neurvalec v modré bundě s kapucí, skončil ve vazbě

ilustrační snímek

Potkat muže v modré bundě s kapucí na hlavě znamenal především pro mladé dívky, nezletilce a seniory ze Zábřehu na Šumpersku v posledních týdnech traumatizující zážitek. Muž na náhodně vybrané...

19. ledna 2026  12:52

Chřipka má v Olomouckém kraji první oběť, počet nemocných však ubylo

ilustrační snímek

Chřipka má v Olomouckém kraji v současné zimní sezoně první oběť, hygienici zatím evidují dva takové případy s klinicky závažným obrazem. Naopak počet lidí s...

19. ledna 2026  11:13,  aktualizováno  11:13

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dva mrtví a šest zraněných po střelbě na úřadě. Útočil narkoman, tvrdí místní

Přímý přenos
Pohled na radnici v Chřibské na Děčínsku, kde došlo ke střelbě. (19. ledna 2026)

Tragédie se odehrála na městském úřadě v Chřibské na Děčínsku. Policie tam zasahovala proti střelci. Prvotní informace uváděly, že zemřela žena a útočník, později policisté upřesnili, že obětí je...

19. ledna 2026  10:32,  aktualizováno  12:41

Cheb chystá stavbu hned dvou mostů. Překlenou Ohři a železniční trať

Návrh přemostění řeky Ohře v Chebu

Významné změny v dopravě čekají město Cheb. Radnice se chystá přestavět vytíženou okružní křižovatku u Teska, vyrostou tu i dva nové silniční mosty. Přes řeku Ohři a v Hájích přes železniční trať,...

19. ledna 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Kruhové objezdy ve Frenštátě pod Radhoštěm mají připomenout Rašku a Lopraise

ilustrační snímek

Město Frenštát pod Radhoštěm na Novojičínsku chce upravit dva kruhové objezdy tak, aby připomínaly slavné místní osobnosti. Vyhlásilo výtvarnou soutěž na...

19. ledna 2026  10:45,  aktualizováno  10:45

Čaroděj z Kremlu o začátcích Ruska. Film popisuje divoká léta při nástupu Vladimira Putina k moci

Čaroděj z Kremlu, tak se jmenuje politický thriller zachycující nástup...

Na den přesně, kdy začala válka na Ukrajině, vstoupí do kin film popisující příběh Vladimira Putina. Politický thriller působí ještě aktuálněji než v době svého vzniku.

19. ledna 2026  12:11

Na Znojemsku se protrhla jímka. Výkaly unikly do Dyje, čpavek z nich ohrožuje ryby

Do řeky Dyje se u Podmyč na Znojemsku dostala kejda z protržené jímky. (19....

Do řeky Dyje se u Podmyč na Znojemsku dostala kejda z protržené jímky místní farmy, u ekologické havárie zasahují hasiči. Podle nich uniklo až tři tisíce metrů krychlových výkalů, na místo poslali i...

19. ledna 2026  10:32,  aktualizováno  12:01

Ve skanzenu na Ústecku chtějí vybudovat návštěvnické centrum, turistů přibylo

ilustrační snímek

Do skanzenu v Zubrnicích na Ústecku loni zavítalo přes 20.000 lidí, meziročně nepatrně více. Novinkou letošního roku jsou dva dny s volným vstupem, na podzim...

19. ledna 2026  10:19,  aktualizováno  10:19

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Souzený za požár baru ve vazbě pomaloval celu a chtěl zapálit okno

Daniel Kratochvíl, obžalovaný ze zapálení baru ve Zlíně z ledna 2025, v jednací...

Čtením některých listinných důkazů, prohřešků ve vazební věznici nebo promítáním kamerových záznamů, na nichž je vidět, jak si obžalovaný kupuje benzín a jde k baru, který se záhy ocitl v plamenech,...

19. ledna 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Loňské sloučení muzea a galerie v H. Brodě se podle ředitelky osvědčil

ilustrační snímek

Krajské muzeum a galerie v Havlíčkově Brodě za sebou má první rok sloučení. Přínos byl ve výměně zkušeností i v zastupování pracovníků, řekla ČTK Alena...

19. ledna 2026  9:41,  aktualizováno  9:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.