„Jímka byla částečně pod zemí, má ale i část nad zemí, kde došlo zřejmě k provalení zdi. Budeme odebírat vzorky, provozovatel jímky tam má cisterny, které to odčerpávají,“ přiblížil mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.
Část hnojiva tvořeného převážně výkaly zemědělských zvířat se dostala do řeky Dyje, norné stěny ale hasiči nenasadili, protože kejda se ve vodě ředí.
Proud podle hasičů zasáhl i několik osobních vozidel a nemovitost. Šlo o rekreační budovu používanou jako hlavní budovu k táborům, je však obydlená, upřesnil Mikoška.
Jímka se protrhla na farmě chovu skotu Zemědělského družstva Petřín, které spadá pod Rhea Holding Dešná. „Snažíme se škody eliminovat, spolupracujeme na tom se všemi složkami, které na místě jsou,“ informoval ředitel společnosti Josef Kolář.
Podle něj šlo o zhruba devět let starou betonovou jímku, která měla všechny potřebné revize. „Nebyla úplně plná, jestli za to mohly mrazy, nevím,“ podotkl. Jímka byla podle něj asi kilometr od zasažené budovy.
Vodu lze naředit z přehrady
Zasažené místo se nachází jižně od vodní nádrže Vranov v těsné blízkosti hranic s Rakouskem a také Národního parku Podyjí.
Podle mluvčí Povodí Moravy Jany Kučerové se kejda nejdříve dostala do Junáckého potoka, který se vlévá právě do Dyje. „Událost nám byla nahlášena před osmou hodinou. Jsme na místě, v gesci to má vodoprávní úřad, který situaci řeší. Z naší strany by bylo možné upustit více vody z Vranovské přehrady,“ uvedla mluvčí. Voda z přehrady by Dyji v případě potřeby ještě více naředila.
Junácký potok protéká Vranovem nad Dyjí. „Naše občany to nijak nepoškodilo. Šlo to a ještě jde to korytem. Výjimkou je jedna rodina, která bydlí na začátku,“ popsal starosta Vranova nad Dyjí Lubomír Vedra (Vranováci Vranovu). Jde podle něj právě o zasaženou budovu.
„Havárii řeší vodoprávní úřad ORP Znojmo, jeho zástupci jsou na místě. Naše účast zatím nebyla vyžadována, poskytujeme vodoprávnímu úřadu součinnost formou konzultací,“ napsala mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecká.
Kejda sedá ke dnu
Největší nebezpečí pro ryby a ostatní živočichy představuje amoniak neboli čpavek, který je v kejdě obsažen. „Je toxický pro ryby, kterým rozleptává žábry. Naštěstí se rychle odbourává a oxiduje. Tím, že je kejda docela hustá a sedá ke dnu, se naštěstí nešíří velkou rychlostí dál,“ líčí Kučerová.
Kejda je podle ní zachycená nad jezem ve Vranově nad Dyjí pod zámkem. Zatím nejsou hlášeny žádné úhyny.
„Situaci od rána monitorujeme až po vodní nádrž Znojmo, kde hrozí největší nebezpečí. Vzorky budeme odebírat určitě ještě aspoň dva dny, abychom věděli, jak znečištění postupuje, kolik amoniaku vyprchalo a v jakých koncentracích se kam dostal,“ sděluje Kučerová.
Podle ní je štěstí, že k nehodě došlo v zimě. „Do vody se dostal také fosfor, se kterým by to v léto bylo horší, protože by způsoboval sinice, které by vyčerpávaly kyslík a tím ohrožovaly ryby. Takto je největším nebezpečím zmíněný amoniak,“ vysvětluje mluvčí.
