Naředěná kejda na Znojemsku doputovala do národního parku, havárii šetří policie

„Zahájili jsme úkony trestního pro poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Okolnosti vyhodnocujeme,“ sdělil policejní mluvčí Bohumil Malášek.
Vrchní část jímky s celkovým objemem zhruba šest tisíc metrů krychlových se protrhla na farmě chovu skotu Zemědělského družstva Petřín, které spadá pod Rhea Holding. Hasiči měli událost nahlášenou v 7:20.
Do Dyje unikly protrženou jímkou výkaly, čpavek z nich ohrožuje ryby
„Po náhlé destrukci stěny jímky se uvolnila masivní vlna kejdy, která se údolím šířila směrem k Vranovu nad Dyjí. V ulici Junácká louka došlo k zaplavení jednoho objektu a několika zaparkovaných vozidel. Kontaminace následně postoupila až do toku řeky Dyje,“ popsal na webu hasičů jejich mluvčí Jaroslav Mikoška.
Z jímky mohlo uniknout až tři tisíce metrů krychlových kejdy, tedy tekutých zvířecích výkalů. Část se dostala do Dyje. Znečištění se posouvá velmi pomalu, postupně se ředí vodou a slábne. Je obava, že by se mohlo dostat až do znojemské vodárenské nádrže. Ta je však od čela znečištění stále kilometry daleko. Amoniak ve vodě postupně oxiduje a vyprchává.
Devět let stará jímka
Hasiči v pondělí na místo vyslali mobilní chemickou laboratoř i dronovou službu, zaměřili se na sanační a čerpací práce. Odpoledne síly omezili a místo osvětlovali, aby v odstraňování následků havárie mohl pokračovat provozovatel jímky. V úterý dopoledne na místo znovu vyrazila chemická laboratoř.
„Snažíme se škody eliminovat, spolupracujeme na tom se všemi složkami, které na místě jsou,“ uvedl v pondělí ředitel zemědělské společnosti Josef Kolář. Podle něj šlo zhruba o devět let starou betonovou jímku, která měla všechny potřebné revize. „Nebyla úplně plná. Jestli za to mohly mrazy, nevím,“ poznamenal ředitel.
Podle mluvčí Povodí Moravy Kučerové se kejda nejdříve dostala do Junáckého potoka, který se vlévá do Dyje. Nebyl podle ní zaznamenaný žádný úhyn ryb. Vodohospodáři nepustili do řeky více vody z Vranovské přehrady, aby se kejda ve vodě ještě víc neředila.
„Kejda je dost hustá a drží se u dna. Největší riziko je, že by amoniak, který je v kejdě obsažen, ohrozil kvalitu vody ve vodárenské nádrži Znojmo, která se nachází pod tím místem. Takže nebudeme nadlepšovat stav vody, ono by se to jen rychleji posunulo k nádrži, což nechceme,“ přiblížila Kučerová.
Povodí Moravy Dyji monitoruje, odebírá vzorky z celé řeky od místa havárie až po znojemskou vodárenskou nádrž. Z ní odebírá vodu hlavně tamní vodárenská společnost, která ji upravuje a zásobuje pitnou vodou Znojmo a okolní obce.
