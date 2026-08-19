Provoz na trati v Ivanovicích na Hané zastavil požár zabezpečovacího zařízení

Provoz na trati mezi Nezamyslicemi na Vyškovsku a Olomoucí zastavil požár zabezpečovacího zařízení v Ivanovicích na Hané. ČTK to řekl mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. České dráhy mezi Vyškovem a Nezamyslicemi zavedly náhradní autobusovou dopravu.
Událost byla nahlášena krátce po 8:00. Ze zabezpečovacího zařízení se začalo kouřit, musí se to prověřit, uvedl mluvčí. České dráhy zatím odřekly dva rychlíky, zavedly náhradní autobusovou dopravu. Opatření by se mohlo dotknout ještě dalších několika rychlíků i osobních vlaků. České dráhy odhadují, že by omezení mohlo skončit ve 12:00.