Provoz na trati v Ivanovicích na Hané zastavil požár zabezpečovacího zařízení

Provoz na trati mezi Nezamyslicemi na Vyškovsku a Olomoucí dnes dopoledne zastavil požár zabezpečovacího zařízení v Ivanovicích na Hané. Provoz byl obnoven ještě před polednem. Informoval o tom mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Mezi Vyškovem a Nezamyslicemi jezdily náhradní autobusy.
Událost byla nahlášena krátce po 8:00, před 11:00 se začalo jezdit po jedné z kolejí, ještě před polednem byl provoz obnoven plně. České dráhy dopoledne kvůli přerušení provozu odřekly dva rychlíky, zavedly náhradní autobusovou dopravu.