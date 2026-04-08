Provoz na železničním koridoru z Brna asi hodinu stál

Provoz na železničním koridoru z Brna na Břeclav dnes dopoledne asi hodinu stál kvůli nálezu mrtvého muže. Před 11:00 byl provoz obnoven, informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Zda muž zemřel kvůli srážce s vlakem, policisté zjišťují.
Vlaky mezi Modřicemi a Rajhradem nejezdily podle webu Českých drah (ČD) zhruba od 10:00.
Policie podle mluvčího Petra Valy dostala hlášení o muži ležícím vedle tratě kolem 9:30. Totožnost muže zatím policisté nezjistili. Zda zemřel po srážce s vlakem nebo mělo jeho úmrtí jiné příčiny, nyní policisté zjišťují.