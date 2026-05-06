Provoz vlaků na Brněnsku zastavila nepovolená jízda osobního vlaku

Provoz vlaků v Rajhradě na Brněnsku zastavila dnes ráno nepovolená jízda vlaku. Šlo o osobní vlak, žádné následky nebyly. ČTK to řekl mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera ČTK řekl, že událost byla bez škody a bez zranění. Provoz stojí mezi stanicemi Modřice - Hrušovany u Brna, České dráhy v úseku zavedly kyvadlovou náhradní autobusovou dopravu.
Provoz vlaků byl podle webu Českých drah na trati 251 zastavený kolem 8:00. "Jde o nepovolenou jízdu vlaku, kterou šetří Drážní inspekce. Pro cestující je v tuto chvíli důležité, že je tam zastavený provoz," uvedl Kavka.
"Drážní inspekce jede na místo této mimořádné události. Co se tam stalo, teprve budeme zjišťovat," uvedl Kučera. Doplnil, že je to bez následků co do škody nebo zranění.
České dráhy podle jejich webu několik vlaků odřekly, z toho dva rychlíky. Omezení se zatím dotklo několika osobních vlaků. Podle odhadu webu by omezení mohlo skončit v 10:00.