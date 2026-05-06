Provoz vlaků na Brněnsku zastavila nepovolená jízda osobního vlaku

Provoz vlaků v Rajhradě na Brněnsku dnes ráno asi na dvě hodiny zastavila nepovolená jízda vlaku, poté se začalo jezdit po jedné ze dvou traťových kolejí. Šlo o osobní vlak, žádné následky nebyly. ČTK to řekl mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera ČTK řekl, že událost byla bez škody a bez zranění. Provoz stál mezi stanicemi Modřice - Hrušovany u Brna, České dráhy v úseku zavedly kyvadlovou náhradní autobusovou dopravu.
Provoz vlaků byl podle webu Českých drah na trati 251 zastavený kolem 8:00, po jedné z kolejí se začalo jezdit po 10:00. Před polednem byl provoz obnoven úplně. "Jde o nepovolenou jízdu vlaku, kterou šetří Drážní inspekce," uvedl Kavka. Kučera uvedl, že co se stalo, bude Drážní inspekce zjišťovat. Doplnil, že událost je bez následků co do škody nebo zranění.
České dráhy podle jejich webu několik vlaků odřekly, z toho dva rychlíky. Netýkalo se to rychlíku Vindobona, u něj dráhy uvedly zpoždění 90 až 100 minut. Omezení se dotklo i několika osobních vlaků.