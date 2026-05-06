Provoz vlaků na Brněnsku zastavila nepovolená jízda osobního vlaku

Provoz vlaků v Rajhradě na Brněnsku dnes ráno asi na dvě hodiny zastavila nepovolená jízda osobního vlaku, nedovoleně projel kolem návěstidla zakazujícího jeho jízdu a zastavil po 47 metrech. Nebyl nikdo zraněn, nevznikla žádná škoda. ČTK to řekli mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka a Drážní inspekce Martin Drápal. Provoz stál mezi stanicemi Modřice - Hrušovany u Brna, České dráhy v úseku zavedly kyvadlovou náhradní autobusovou dopravu.
Provoz vlaků byl podle webu Českých drah na trati 251 zastavený kolem 8:00, po jedné z kolejí se začalo jezdit po 10:00. Před polednem byl provoz obnoven úplně. "Jde o nepovolenou jízdu vlaku, kterou šetří Drážní inspekce," uvedl Kavka.
Podle Drápala šlo o vlak jedoucí z Hustopečí u Brna do Tišnova. "Nedovoleně projel kolem návěstidla zakazujícího jeho jízdu. Osobní vlak zastavil 47 metrů za tímto návěstidlem. Při mimořádné události nebyl nikdo zraněn. Škody na infrastruktuře nevznikly," uvedl Drápal. Doplnil, že Drážní inspekce příčiny a okolnosti události dál vyšetřuje.
České dráhy podle jejich webu několik vlaků odřekly, z toho dva rychlíky. Netýkalo se to rychlíku Vindobona, u něj dráhy uvedly zpoždění 90 až 100 minut. Omezení se dotklo i několika osobních vlaků.