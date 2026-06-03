Moravská galerie společně s katastrálním úřadem jako organizace sídlící v budově Místodržitelského paláce, jímž průchod vede, si stěžují, že objekt poškozují vandalové a opravy takto ničené památky stojí nemálo peněz.
„K vandalismu dochází převážně ve večerních a nočních hodinách, kdy je frekvence chodců v uvedeném místě minimální,“ argumentovaly ve své žádosti instituce, proč chtějí průchod uzavřít alespoň na noc.
Tak tomu ostatně bylo už v minulosti, jak je zřejmé z letité cedule na budově katastrálního úřadu. Dnes však tyto informace podle starosty Brna-střed Vojtěcha Mencla (ODS) neplatí, protože poslední dva roky má tento průchod oficiální „štempl“ veřejně přístupné účelové komunikace a brána v něm tak zůstává otevřená.
Mencl s opětovným uzavřením nesouhlasí, požadované omezení volného průchodu považuje za příliš rozsáhlé. V zimě, respektive od listopadu do března, má být brána zavřená od 18 hodin do 7:30 dalšího dne. Ve zbylé části roku pak od 20:30 ve všední den (o víkendu a svátcích od 21:30) do 5:30.
„Cestu využívají i později lidé vracející se z práce, z divadla, z různých kulturních akcí pořádaných v centru města nebo na piazzettě u Janáčkova divadla. Také akce pořádané na náměstí Svobody končívají ve 22:00 a restaurační zahrádky jsou v centru otevřeny do půlnoci,“ poznamenal starosta.
Rozhodnutí se musí lépe vysvětlit
Upozornil také, že všechny alternativní cesty jsou několikanásobně delší a pro rodiče s kočárky, handicapované a další hůře pohyblivé by tak uzavření průchodu znamenalo výraznou komplikaci. Místo pár kroků by musel člověk obejít celý blok a ušel by trasu dlouhou zhruba půl kilometru.
Úřad Brna-střed ve své argumentaci poukázal rovněž na to, že se musí k žádosti přistupovat odlišně, když nejde o průchod vyloženě po soukromém pozemku, ale takový, který je v majetku veřejných institucí. Žádost o omezení průchodu tak zamítl.
Průchod z Běhounské ulice v centru Brna do parku Danuše Muzikářové.
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Katastrální úřad se však odvolal a částečně uspěl, protože brněnský magistrát rozhodnutí zrušil kvůli špatnému postupu. Řízení vrátil zpět na úřad centrální městské části, který musí vše znovu pečlivě zvážit a konečné rozhodnutí lépe a podrobněji vysvětlit.
„Domníváme se, že ochranu majetku lze řešit i jiným způsobem než uzavřením průchodu. Není nijak doloženo, že k poškozování objektu dochází pouze v nočních hodinách, jak tvrdí katastrální úřad,“ poznamenal starosta, který chce podle svých slov nadále „hájit práva občanů, nikoliv státních institucí“.