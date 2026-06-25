Průměrný věk matek v Jihomoravském kraji se loni zvýšil, nejstarší bylo 50 let

Průměrný věk matek v Jihomoravském kraji byl loni 31,8 roku, meziročně o 0,2 roku vyšší. Otcové měli průměrně necelých 35 let. Od roku 2000 se průměrný věk zvýšil asi o pět let u matek i otců. Nejstarší matce v kraji bylo loni 50 let, nejstaršímu otci 67 roků, vyplývá z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ) na webu. Loni se v Jihomoravském kraji narodilo 8912 dětí.
V roce 2000 měla matka narozeného dítěte v Jihomoravském kraji průměrně necelých 27 let, hranici 31 let průměr překročil v roce 2017. Podobně se vyvíjel i věk prvorodiček. V roce 2000 měly v průměru 25 let, věku 30 let dosáhly v roce 2023. Loni měly průměrně 30,1 roku, tedy o 5,1 roku více než před čtvrt stoletím.
Nejpočetnější věkovou skupinou v kraji byly matky ve věku 30 až 34 let, což přetrvává od roku 2008. Na začátku tisíciletí byla nejpočetnější skupina matek ve věku 20 až 24 let. "Vzestupný trend je patrný v zastoupení čtyřicetiletých a starších matek. V roce 2000 byla tato skupina zastoupena 0,7 procenta matek, v roce 2025 již však 5,3 procenty matek, přičemž meziročně se její podíl zvýšil o půl procentního bodu," uvedla Marcela Vetešková z krajské správy ČSÚ v Brně. Nejmladší matce bylo loni 13 let, nejstarší měla 50 let.
Zvyšoval se i průměrný věk otců, přičemž se téměř nezměnil tříletý věkový odstup od průměrného věku matky. Od roku 2004 je nejvíce otců ve věkové kategorii 30 až 34 let. "Podíl otců s věkem 45 let a více se meziročně zvýšil o 1,3 procentního bodu na šest procent," uvedla Vetešková. Nejmladšímu otci bylo loni 17 let, nejstaršímu 67 roků.
Lišil se i průměrný věk matek podle rodinného stavu. Matky dětí, které se narodily mimo manželství a u nichž nebyl uveden otec, byly loni v průměru o necelé tři roky mladší než matky vdané. Mimo manželství se loni v kraji narodilo 3729 dětí.