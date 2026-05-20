Průměrný věk obyvatel Jihomoravského kraje loni vzrostl na 43,2 roku

Průměrný věk obyvatel Jihomoravského kraje loni dosáhl 43,2 roku, meziročně vzrostl o 0,3 roku. Stárnutí obyvatel v kraji dlouhodobě způsobuje zvyšování podílu lidí starších 65 let. Na konci loňského roku jich bylo na jižní Moravě přes 255.000, což je více než pětina obyvatel, uvedl dnes v tiskové zprávě Tomáš Svozil z Krajské správy Českého statistického úřadu (ČSÚ) v Brně.
Ženám v Jihomoravském kraji bylo loni průměrně 44,6 roku, v roce 2024 jim bylo 44,4 roku. Muži oproti roku 2024 loni zestárli o 0,2 roku na 41,6 roku. "Ve srovnání s rokem 1991 se průměrný věk obyvatel kraje zvýšil o 6,4 roku, u mužů se zvýšil o 6,8 roku a průměrný věk žen vzrostl o 6,1 roku," uvedl Svozil.
Ze srovnání s ostatními kraji vyplývá, že jižní Morava má třetí nejnižší průměrný věk. Nejvyšší průměrný, přesahující 44 let, evidovali statistici ve Zlínském kraji.
Téměř 64 procent obyvatel Jihomoravského kraje tvoří lidé ve věku 15 až 64 let, kterých bylo bezmála 785.000. Podíl lidí starších 65 let loni dosáhl rekordních 20,8 procenta, bylo jich přes 255.000. Nejméně žilo v kraji dětí do 14 let, a to lehce přes 190.000, tedy 15,5 procenta obyvatel.
Posledním rokem, ve kterém počet dětí převýšil počet seniorů, byl podle statistiků rok 2004. "Podíl dětského obyvatelstva dosáhl svého minima v roce 2008, kdy činil 13,8 procent. Od té doby se každoročně zvyšoval až na hodnotu 16,5 procenta v roce 2022. Nyní evidujeme již potřetí meziroční pokles, oproti roku 2024 o 0,4 procentního bodu na zmíněných 15,5 procenta," uvedl Svozil.
Podle indexu stáří loni na jihu Moravy na 100 dětí ve věku do 14 let připadlo 134,3 lidí starších 65 let. V roce 1991 to bylo pouze 65,1. Index setrvale rostl, ale v roce 2022 kvůli epidemické situaci přechodně klesl. V roce 2023 se opět zvýšil a loni dosáhl svého dosavadního maxima, uvedl ČSÚ.
V Jihomoravském kraji loni žilo 1,230.516 lidí. Nejmladší obyvatelstvo žilo v okrese Brno-venkov, kde je průměrný věk mužů 40,8 roku a žen 43,1 roku. Naopak nejstarší obyvatelstvo bylo na Hodonínsku, kde je mužům průměrně 43,5 roku a ženám 46,7 roku.