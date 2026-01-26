Robotizovat musí i ty nejmenší firmy, říkají experti. Čísla jim dávají za pravdu

Marek Osouch
  10:42aktualizováno  10:42
Ani menším jihomoravským firmám o pár jednotkách či desítkách zaměstnanců se nevyhýbá robotizace. Hlavně díky ní jim rostou tržby a dokážou čelit obří konkurenci v měnícím se světě. Experti a komory motivují i další, aby se do těchto bolestivých – avšak podle nich nutných – změn pustily.

Jednu část roku se na malou rodinnou firmu z Blanska hrnuly zakázky, že je podnik ani nestíhal, jiné měsíce měla společnost specializující se na precizní obrábění naopak hluchá období a patnáctka zaměstnanců žila v nejistotě, zda vůbec práce, a tedy i výplata, bude.

Tak to vypadalo ještě v roce 2023. Dnes už je situace stabilní, produktivita firmě Klepáč vzrostla, takže si mohla dovolit jednotlivým pracovníkům navýšit mzdy nad rámec inflace. A stejně vedení hodlá postupovat také v dalších letech.

Stroje průmyslového podniku Klepáč Production.
Stroje průmyslového podniku Klepáč Production.
Stroje průmyslového podniku Klepáč Production.
Plánování výroby v obráběcí firmě Klepáč Production.
4 fotografie

Změna podle jednatele společnosti Lubomíra Klepáče nastala díky tomu, že ve výrobě i jejím plánování začal s kolegy více pracovat s daty. Produkci i za pomoci najatých expertů z organizace Intemac postupně automatizují, digitalizují a robotizují.

Mají tak přesné a detailní informace a můžou vyhodnocovat, kde se co aktuálně děje. „Stíháme více zakázek za kratší čas. Navýšení efektivity je zhruba o dvacet pět procent,“ vyzdvihuje. Jen o něco nižší číslo mu pak svítí u obratu celého podniku, který jako malou rodinnou firmu zakládal v devadesátých letech Klepáčův dědeček.

Jihomoravské firmy zvýší platy a přidají benefity, třeba bezplatnou masáž

Podle šéfa Jihomoravského inovačního centra Petra Chládka, pod nějž Intemac spadá, není možné o platovém ohodnocení jako v západní Evropě mluvit, pokud se nebudou průmyslové podniky robotizovat a digitalizovat. „V Německu mají přibližně 400 robotů na 10 tisíc obyvatel, u nás je to asi 150,“ ilustruje zaostávání Česka za západními sousedy.

Tím, že firma přejde na digitalizovanou výrobu, může ji mít podle Chládka jednoduše propojenou s dodavateli i zákazníky a například tak operativněji reagovat objednávkou subdodávek.

Plánování výroby v obráběcí firmě Klepáč Production.

Podle šéfa Regionální hospodářské komory Brno Čeňka Absolona jsou digitalizace a robotizace důležité nejen pro velké továrny se stovkami či tisícovkami zaměstnanců, ale pro jakýkoliv podnik, klidně jen o pár desítkách, či dokonce jednotkách zaměstnanců.

„Dříve panovala obava, že pracovní místa zaniknou a vzroste nezaměstnanost. Nic z toho se nepotvrdilo, naopak se zvyšuje produktivita a konkurenceschopnost jednotlivých firem,“ poznamenává Absolon.

Zároveň doplňuje, že komora stejně jako Intemac už také bezmála deset let pomáhá v rámci sdružení Industry Cluster 4.0 jednotlivým podnikům modernizovat výrobu. Mezi firmami, jimž sdružení pomohlo, zmínil třeba brněnskou strojírenskou společnost Astra Motor.

Zásadní změna je bolestivá

Cestou, o níž experti mluví a vydal se jí blanenský obráběcí podnik, se rozhodl jít i malý rodinný výrobce dveří a zárubní z Hodonína. Firma Zlomek s osmdesáti zaměstnanci na trhu působí přes třicet let. Strategie, kterou si vedení s odborníky nastavilo v první polovině minulého roku, přinesla o patnáct procent vyšší obrat. „Nebylo to jednoduché, protože jakmile chcete udělat nějakou zásadní změnu, je to vždy bolestivé,“ přiznal ředitel Martin Zlomek dalším podnikatelům na společném setkání.

Chtěl je motivovat k podobnému rozhodnutí, k němuž sám dospěl, aby na měnícím se trhu dokázal dál konkurovat a dávat lidem práci. „Cílem není růst někam na miliardu obratu, ten je mnohem menší, hlavně chceme vyrábět co nejefektivněji a nejkvalitněji,“ popisuje Zlomek.

V Kuřimi otevřela experimentální laboratoř s roboty, zapojí se i malé firmy

Stejně mluví i Petr Názler z tišnovské firmy IN-EKO specializující se na zařízení pro čistírny odpadních vod. „Pro některé naše pracovníky byly změny šok. Je potřeba jim však ukazovat, že pro ně budou přínosné a vše je nutné neustále posouvat dopředu,“ líčí úspěšný scénář.

Když se podle experta organizace Intemac Miroslava Křečka data dobře zpracují a vyhodnotí, dokážou díky nim vedoucí pracovníci dělat rychlá a správná rozhodnutí. Nesmí z toho být jen kupa informací, jimiž je manažer zavalen a neví, jak s nimi naložit. „Data musí být skvěle graficky prezentovaná,“ tvrdí.

Do Klepáčovy firmy koupil majitel i nový výtahový zakladač do skladu, v němž ušetří místo a zároveň tamní pracovníci hned zjistí, jestli a co kde přesně mají. „Pořídíme i robotickou ruku, která opět přinese vyšší produktivitu při současném počtu zaměstnanců,“ hlásí Klepáč. Co by dělala lidská síla, dostane na starost stroj.

Pozor na zahraniční majitele

Podle šéfa inovačního centra z digitalizace netěží jen samotné výrobní podniky a jejich zaměstnanci, ale i dodavatelé softwaru v podobě IT firem, které mohou dodat řešení na míru daným podmínkám, a to právě také u těchto malých podniků.

„Objem zaměstnanosti v průmyslu je sice výrazný hlavně u velkých společností, ty ale často patří do rukou zahraničních majitelů, takže tato místa jsou mnohem více ohrožena,“ poukazuje Chládek.

Není potřeba ostatně chodit nikam daleko. V Břeclavi loni skončil výrobce výtahů Otis – americký vlastník rozdělil výrobu z jihu Moravy do jiných států, na Znojemsku v Hrušovanech nad Jevišovkou rakouský majitel zavřel tamní cukrovar a v Brně loni na podzim pracovníci naposledy opustili brány slévárny Heunisch s vlastníky z Německa. Dohromady v těchto třech případech šlo o více než 550 lidí.

Podle Chládka je tak i v zájmu státu podporovat malé inovační firmy, které cílí na produkci s vysokou přidanou hodnotou. A i když takové startupy později třeba vcucnou velké korporáty, jako se to stalo v případě letenkového vyhledávače z Brna Kiwi.com nebo brněnské firmy na tvorbu webů Webnode, do české ekonomiky díky nákupu přitečou miliardy korun. „A ty lze využít na další podnikatelské nápady,“ uzavírá Chládek.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Počasí v Česku: Do čtvrtka slunečno a mráz. Vrátí se v lednu ještě sníh?

Mrazivé počasí v Jablonci nad Nisou (7. ledna 2026)

V Česku bude až do čtvrtka převládat slunečné počasí. Noci však zůstanou mrazivé a denní teploty se budou držet kolem nuly. Od pátku se obloha zatáhne, mrazy poleví a o víkendu se může objevit sníh....

Co kouří Markovič? Bylinné náhražky ne! Petr Lněnička pro svou roli detektiva riskuje i zdraví

Herec Petr Lněnička jako kriminalista Jiří Markovič. Chybět nemůže ani jeho...

Po dvouleté pauze se Petr Lněnička znovu ponořil do role jednoho z nejznámějších tuzemských kriminalistů Jiřího Markoviče. Jak ale herec popsal pro několik médií, návrat to nebyl jen herecký, ale i...

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích je námraza na chodnících. Buďme na sebe opatrní!

vydáno 26. ledna 2026  12:37

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích je námraza na chodnících. Buďme na sebe opatrní!

vydáno 26. ledna 2026  12:37

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích je námraza na chodnících. Buďme na sebe opatrní!

vydáno 26. ledna 2026  12:36

Ulice Solidarity na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích

Ulice Solidarity na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích

Nedělní šichta popelářů v Praze 10-Strašnicích na Sídlišti Solidarita v ulici Solidarity.

vydáno 26. ledna 2026  12:36

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na ostravském festivalu nového cirkusu Cirkulum vystoupí desítka souborů

ilustrační snímek

Ostravský festival nového cirkusu Cirkulum nabídne od 31. ledna do 2. února vystoupení desítky souborů ze sedmi zemí. Akce potřetí změnila místo konání, z ulic...

26. ledna 2026  10:58,  aktualizováno  10:58

Přerov dokončil opravu smuteční síně, pohřby se do ní vrátí po roce a čtvrt

ilustrační snímek

Přerovská radnice dokončila rozsáhlou rekonstrukci smuteční síně na městském hřbitově. Od poloviny února se zde budou moci opět konat pohřby, které muselo...

26. ledna 2026  10:49,  aktualizováno  10:49

Výcvikové vrtulníky budou doma v Přerově, armáda do letiště napumpuje miliardy

Na letiště Přerov-Bochoř se stěhuje Centrum leteckého výcviku.

Vrtulníková flotila Centra leteckého výcviku státního podniku LOM Praha se stroji Mi-17 a Enstrom 480B-G se natrvalo přesouvá z Pardubic na letiště Přerov-Bochoř, kde se chystají masivní investice....

26. ledna 2026  11:32,  aktualizováno  12:35

Zima nekončí. Kluziště lákají na bruslení, akce i teambuildingy

Bruslení je stále možné na řadě veřejných kluzišť.

Bruslařská sezóna v Praze zdaleka nekončí. Vybraná kluziště zůstávají v provozu i mimo hlavní zimní špičku a nabízejí prostor pro sport, zábavu i netradiční setkání. Kluziště pod širým nebem mají...

26. ledna 2026  12:25

Busem rozjezd uspíší, ale ICOM skončí ještě dřív. Vysočina hledá dopravce na měsíc

Od příštího léta se budou cestující i na Pelhřimovsku a Humpolecku setkávat s...

Snaha Kraje Vysočina najít dopravce, který na Pelhřimovsku a Humpolecku na příštích deset let zajistí základní dopravní obslužnost, narazila na další problémy. Opakované posouvání platnosti smluv...

26. ledna 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

Omezený provoz na nádraží Zličín. Pyrotechnik kontroluje podezřelé zavazadlo

ilustrační snímek

Z důvodu nálezu odloženého zavazadla na pražském autobusovém nádraží Zličín probíhá na místě bezpečnostní opatření za účasti policejního pyrotechnika. Provoz v lokalitě je dočasně omezen, uvedli...

26. ledna 2026  12:22

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Benešov chystá rekonstrukci Husova náměstí, radnice má hotovou studii

ilustrační snímek

Benešov chce obnovit Husovo náměstí. Dělníci na něm vybudují nové chodníky, lavičky a osvětlení. Radnice má hotovou studii a pracuje na projektové dokumentaci....

26. ledna 2026  10:37,  aktualizováno  10:37

Pražskou zoo povede Lenka Poliaková. Dřív zde měla na starosti ochranu zvířat

Lenka Poliaková povede jako ředitelka Zoo Praha

Novou ředitelkou Zoo Praha bude Lenka Poliaková. Její výběr doporučila komise a následně ji schválila rada města. Poliaková v zoo pracovala v letech 2011 až 2013, měla na starosti projekty na ochranu...

26. ledna 2026  8:52,  aktualizováno  12:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.