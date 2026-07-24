Průvodce od výzkumníků z FSS MU pomůže médiím rozvíjet vztah s publikem

Praktického průvodce, který pomůže při rozvíjení vztahu s publikem, připravili pro zpravodajská média výzkumníci z Fakulty sociálních studií (FSS) Masarykovy univerzity v Brně. Reagují na změny ve fungování i využívání tradičních zpravodajských médií jejich čtenáři, diváky či posluchači, které se udály v posledních letech. Fakulta o tom informovala v tiskové zprávě.
Tradiční zpravodajská média podle výzkumníků čelí řadě tlaků, které mění pravidla jejich fungování. O pozornost publika i příjmy z reklamy musí soupeřit s tvůrci digitálního obsahu i globálními technologickými platformami. Je pro ně složitější publikum oslovit a zejména si jeho pozornost udržet. Klíčem k úspěchu může být podle odborníků právě vztah s publikem, který může mít podobu například zapojení do procesu zpravodajství.
"Promyšlené a systematické zapojování publika pomáhá zvyšovat kvalitu a relevanci obsahu, což je důležité nejen pro posilování důvěry, legitimity a společenského dopadu žurnalistiky, ale také pro diverzifikaci příjmů, ekonomickou udržitelnost a celkovou stabilitu a odolnost mediálních organizací,“ uvedl Martin Veselý z výzkumného týmu Masarykovy univerzity.
Například experiment ve 20 lokálních médiích v USA ukázal, že zavedení určitých postupů zaměřených na zvýšení zapojení publika vedlo ke zvýšení čtenářské spokojenosti a počtu předplatitelů. Novináři v části redakcí sbírali od publika tipy na témata a autorům tipů nabízeli možnost podílet se na žurnalistické tvorbě. Druhá část redakcí takovou iniciativu nezavedla. Redakce z první skupiny získávaly denně 1,75krát více předplatitelů než druhá skupina. "Pozitivní zkušenosti máme i v českém prostředí – například Hospodářské noviny se i díky intenzivnějšímu zapojování publika letos po delší době dostaly do černých čísel," upozornil Veselý.
Průvodce je sestavený jako praktický nástroj, který může inspirovat novináře i manažery, kteří by se chtěli na prohloubení vztahu s publikem zaměřit. Ke způsobům, jak toho dosáhnout, patří zavedení konkrétních obsahových prvků, účast veřejnosti na tvorbě obsahu, budování on-line komunit či osobní setkávání novinářů s publikem. Základem zapojování je porozumění potřebám publika a tomu, čím je pro něj žurnalistika hodnotná.
"Průvodce vznikl jako jeden z výstupů širšího tříletého výzkumného projektu, v němž se zabýváme zhoršujícím se vztahem mezi zpravodajskými médii a veřejností. Zkoumáme, jak se navzájem vnímají novináři a jejich publika, v čem obě strany vidí příčiny narušení jejich vztahu, a především, jaké existují možnosti jeho zlepšení. Zapojování publika je jednou z cest, které mohou pomoci tento vztah znovu posilovat," doplnila spoluautorka a hlavní řešitelka projektu Marína Urbániková.
Průvodce Jak navazovat a rozvíjet vztahy s publikem je volně k dispozici na webu univerzity.