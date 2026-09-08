Průzkum: Stavbu bytů na jihu Moravy brzdí nedostatek vhodných pozemků

Bytovou výstavbu v jihomoravských městech a obcích nejčastěji brzdí nedostatek vhodných pozemků či budov, stavbu obecního dostupného bydlení pak nedostatek financí. Vyplývá to z průzkumu společnosti CEEC Research mezi 109 městy a obcemi v Jihomoravském kraji. Výsledky průzkumu se dnes staly podkladem pro diskusi kandidátů na brněnského primátora s odborníky na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně.
CEEC Research podobný průzkum zatím uskutečnila v sedmi krajích. Nedostatek vhodných ploch pro bytovou výstavbu označilo na jihu Moravy za největší problém 52 procent respondentů, což je zatím nejvíc. Třeba v Plzeňském kraji tento problém označilo za nejpalčivější 46 procent dotázaných a ve Zlínském kraji 45 procent.
"Výsledky průzkumu zároveň ukazují zajímavý paradox. Přestože nedostatek vhodných pozemků a objektů patří mezi největší problémy regionu, 44 procent samospráv v Jihomoravském kraji disponuje pozemkem vhodným pro novostavbu. Objekt vhodný k rekonstrukci má 32 procent a brownfield vhodný k přestavbě 24 procent respondentů. Naopak 29 procent měst a obcí v současnosti vhodný majetek nemá," uvedl ředitel CEEC Research Michal Vacek.
Vlastnictví pozemku nebo budovy vhodné k přestavbě ale neznamená pro města a obce automatickou možnost výstavby vlastního dostupného bydlení. Celkem 71 procent dotázaných samospráv uvedlo, že bez podpory státu nedokáže obecní nájemní byty postavit. To je nejvyšší podíl ze sedmi zkoumaných regionů po Olomouckém kraji se 73 procenty.
Dotázaní zástupci samospráv se zároveň shodli, že dostupné nájemní bydlení by bylo v jejich obci či městě zapotřebí. Nejvíce chybí startovací byty pro mladé a rodiny, které postrádá 58 procent dotázaných, bydlení pro seniory je zapotřebí u 48 procent dotázaných a bydlení pro střední příjmovou skupinu potřebuje 46 procent dotázaných. Celkovou kapacitu nájemního bydlení považuje za nedostatečnou 51 procent dotázaných.