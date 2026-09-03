První akcí v hale na výstavišti v Brně bude mistrovství Evropy žen v házené

První akcí, která se odehraje v T-Areně na brněnském výstavišti, bude mistrovství Evropy žen v házené. EURO 2026 se v nové multifunkční hale uskuteční od 4. do 8. prosince. Česká republika se hostitelem vrcholné házenkářské akce stane po 36 letech. Město by hotovou stavbu mělo převzít 25. října, nyní se pracuje například na osazování sedaček. Šampionát v házené bude podle mluvčí haly Edity Smělíkové zatěžkávací zkouškou, řekla dnes novinářům.
Stavba haly začala v září 2023. Ročně se v ní má uskutečnit kolem 100 akcí. Přes 60 procent programu budou tvořit koncerty českých i světových hudebních jmen, rodinné show a další kulturní akce. Významnou část zaujme právě sport. Aréna bude domovem hokejového klubu Kometa Brno.
Před konáním šampionátu se ještě uskuteční zkoušky provozu. "Nemůžeme si dovolit rovnou tam pustit evropský šampionát, aniž bychom si nebyli jistí, že to proběhne v pořádku," poznamenala mluvčí. V souvislosti s tím úzce spolupracují i s házenkářskými svazy. "Teď už se zabýváme například tím, jaké plochy budou polepené grafikou šampionátu, jsme v úzkém kontaktu," uvedla Smělíková.
"Je to pro nás samozřejmě velká věc jak organizačně, tak z hlediska očekávání. Chtěl bych poděkovat všem z haly i organizačního týmu za koordinaci a velmi efektivní spolupráci," řekl prezident Českého svazu házené Ondřej Zdráhala.
Podle radního Brna pro sport Tomáše Aberla (TOP 09) tak bude mít Brno možnost ukázat, že umí připravit vrcholnou sportovní akci na vysoké úrovni, a věří, že akce přiláká fanoušky z mnoha zemí. Také jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) míní, že podobné akce dokážou region skvěle reprezentovat.
Z dalších sportovních událostí, které se v hale uskuteční, Aberl zmínil například mistrovství světa ve sportovním lezení. Brno by rovněž chtělo v roce 2031 poskytnout v hale zázemí pro mistrovství světa v ledním hokeji mužů. V programu na webu T-Areny jsou již vypsané i kulturní akce, například koncert show K-Pop Fewer, která do Brna přinese korejský pop.