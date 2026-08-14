První celoměstské hody v historii Brna, v centru se potkají krojovaní z 23 částí

  12:52aktualizováno  12:52
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Brno se o víkendu poprvé v historii dočká celoměstských hodů. Program začíná v...

Brno se o víkendu poprvé v historii dočká celoměstských hodů. Program začíná v pátek na náměstí Svobody přípravou a ručním stavěním hodové máje. V sobotu se chystá od Nové radnice průvod stárků a chas z 23 brněnských městských částí. Krojovaní projdou centrem města. | foto: MMB

Prvních celoměstských hodů v brněnské historii se zúčastní krojovaní z 23...
Prvních celoměstských hodů v brněnské historii se zúčastní krojovaní z 23...
Prvních celoměstských hodů v brněnské historii se zúčastní krojovaní z 23...
Brno se o víkendu poprvé v historii dočká celoměstských hodů.
17 fotografií
Brno o víkendu poprvé v historii zažije celoměstské hody. Program začíná dnes ve 13 hodin na náměstí Svobody v centru města přípravou a ručním stavěním hodové máje. Od 15 hodin zahraje cimbálová muzika Jánoch, večer od 19 hodin vystoupí Cimballica.

Hlavní část oslav je naplánovaná na sobotu. Ve 13 hodin vyrazí od Nové radnice průvod stárků a chas z 23 brněnských městských částí. Krojovaní projdou centrem a v 15 hodin převezme představitel Brna hodové právo. Následovat bude tanec Moravské besedy. Od 16 hodin začne na náměstí Svobody hodová zábava s dechovou hudbou Zlaťanka, která potrvá až do 22 hodin.

Do oslav se zapojí například Bosonohy, Bohunice, Černovice, Chrlice, Komín, Královo Pole, Líšeň, Medlánky, Slatina, Tuřany, Žabovřesky nebo Židenice.

Právě rozdíly mezi jednotlivými částmi Brna jsou jedním z důvodů, proč mají letošní hody ukázat, že město nemá jen jednu společnou folklorní tradici. Každá městská část si totiž může přinést vlastní podobu kroje, zvyky nebo způsob, jakým se hody slaví.

Brno se o víkendu poprvé v historii dočká celoměstských hodů. Program začíná v pátek na náměstí Svobody přípravou a ručním stavěním hodové máje. V sobotu se chystá od Nové radnice průvod stárků a chas z 23 brněnských městských částí. Krojovaní projdou centrem města.
Prvních celoměstských hodů v brněnské historii se zúčastní krojovaní z 23 městských částí.
Prvních celoměstských hodů v brněnské historii se zúčastní krojovaní z 23 městských částí.
Prvních celoměstských hodů v brněnské historii se zúčastní krojovaní z 23 městských částí.
17 fotografií

Na obnovu původních brněnských krojů upozorňoval už Jiří Murtinger v návrhu Obnova tradic Brněnska do participativního rozpočtu Dáme na vás. „Na brněnských hodech se nejčastěji oblékají kyjovské kroje z půjčovny, přestože existují dochované naše brněnské kroje, které je možné obnovit. A právě na to se zaměřuje tento projekt,“ napsal v návrhu.

Projekt měl pomoci městským částem, kde se dochovaly podklady pro obnovu tradičních krojů. Patří mezi ně například Řečkovice a Mokrá Hora, Medlánky, Komín, Bosonohy, Kohoutovice, Černovice nebo Žebětín.

Moravské hody se vracejí, a to ve velkém. Folklor zažívá boom

Celoměstské hody tak navazují na několik let trvající snahu vracet místní folklor do života. Organizátoři chtějí zároveň ukázat, že kroje a lidové tradice nejsou jen vzpomínkou na minulost. V posledních letech se o ně podle autorů projektu zajímají také děti a mladí lidé. První společné brněnské hody tak mají být příležitostí, aby se jednotlivé tradice potkaly přímo v centru města.

Hody zakončí v neděli od 11 hodin sváteční bohoslužba v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí.

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