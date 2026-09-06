První neděle se vstupem zdarma přivedla do brněnských státních muzeí víc lidí

Víc než dvojnásobek návštěvníků dnes přišel do brněnských muzeí a galerií ve správě státu. Aktuální čísla ČTK sdělilo ministerstvo kultury. Do všech budov Moravského zemského muzea, Technického muzea a Moravské galerie dnes přišlo celkem 1621 návštěvníků, minulou neděli to bylo 601.
Moravskou galerii dnes navštívilo 532 lidí, minulou neděli 332, což představuje nárůst o 60 procent. Moravské zemské muzeum zaznamenalo 722 návštěvníků oproti 169 před týdnem a Technické muzeum v Brně 367 oproti stovce návštěvníků minulou neděli.
"Velmi nás těší, že lidé slyší nejen na slevy na potraviny v obchodech, ale také na kulturu a že jich dnes přišlo víc než před týdnem. Jen je třeba zmínit, že poslední prázdninová neděle, se kterou dnešek srovnáváme, je typicky v návštěvnosti velmi slabá. To ale nic nemění na tom, že nás těší, že lidé využili možnosti prohlédnout si naše expozice zdarma," uvedla mluvčí Moravského zemského muzea Barbora Onderková.
S volnými vstupy každou první neděli v měsíci přišlo ministerstvo kultury vedené Otou Klempířem (za Motoristy). Klempíř ČTK dříve řekl, že se snaží nad rámec programového prohlášení zpřístupnit kulturu pro všechny. Jarní pilotní projekt se u veřejnosti setkal s pozitivním ohlasem.