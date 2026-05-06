První patro tržnice na Zelném trhu začalo využívat Vysoké učení technické

Vysoké učení technické (VUT) získalo v centru Brna pomyslnou výkladní skříň, kde představí vlastní činnost. Plánuje také popularizovat vědu a techniku. Pronajalo si jedno podlaží v budově tržnice mezi Zelným trhem a areálem Staré radnice. Škola do úprav a vybavení Centra VUT Tržnice investovala přibližně 3,5 milionu korun, řekla ČTK mluvčí brněnské techniky Kamila Šmídková.
Krytá tržnice patří městské části Brno-střed, která ji otevřela v roce 2017 po rekonstrukci za 77 milionů korun. Dlouhodobě ji pronajala soukromému provozovateli, kterému se však nedařilo zaplnit celý objekt.
"Po jednáních se nám podařilo dohodnout zúžení nájemní smlouvy, a díky tomu jsme mohli prostor nabídnout VUT. Věřím, že nové univerzitní centrum přinese do tržnice život, energii a program, který bude otevřený nejen studentům, ale i široké veřejnosti," uvedl starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl (ODS).
"Centrum VUT Tržnice bude prostorem pro komunikaci univerzity s veřejností," řekl rektor Ladislav Janíček. Škola tam lidem ukáže, jak technologie vstupují do jejich životů a ovlivňují společnost. "Žijeme v době science fiction," uvedl Janíček. Dnes si mohli návštěvníci tržnice prohlédnout například studentské formule, humanoidního robota nebo nafukovací model reaktoru.
Novou podobu prvního patra navrhl architekt a pedagog fakulty architektury Michal Palaščák, jenž pracoval na opravách celého objektu před deseti lety. "Byla to pro mě srdeční záležitost a těšil jsem se, že stavba znovu ožije. Bohužel se tehdejší očekávání nenaplnila. O to větší mám nyní radost, že se tržnice díky univerzitě a také s přispěním naší fakulty opět vrací k životu," řekl Palaščák.
Vybavení centra je flexibilní a proměnlivé. Mobilní nábytek umožňuje přizpůsobit prostor pro výstavy, společenské události, konference či přednášky. Součástí centra je prodejní zóna s publikacemi nakladatelství Vutium a propagačními předměty. Slouží také jako informační bod pro zájemce o studium.