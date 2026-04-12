První Vesnice roku Telnice si i po 30 letech udržuje aktivní spolkovou činnost

Telnice na Brněnsku se stala před 30 lety první oceněnou obcí v soutěži Vesnice roku. Když tehdy zástupci obce přebírali ocenění v Rakousku, dostali velkou pochvalu za to, jak se dařilo udržovat a rozvíjet bohatou spolkovou činnost. To funguje dodnes, vzpomíná dcera tehdejšího starosty a současná místostarostka Bohumila Hrazdírová (TOP 09 a ODS s podporou Orla). Její otec byl podle ní stavitel a budovatel a dokázal po roce 1989 vesnici výrazně zmodernizovat a vylepšit, řekla ČTK.
Spolková činnost neutuchá ani v současnosti, i když je situace podle Hrazdírové těžší. Nadšenců, kteří něco dělají zadarmo ve volném čase, ubývá. Silné postavení mají v obci dvě tradiční tělovýchovné jednoty Sokol a Orel. Shodou okolností je starostka Leona Bímová (Sportovci obce Telnice) sokolkou a místostarostka členkou Orla. Oba spolky se podílejí nejen na sportovních aktivitách, ale i na kulturních.
V obci se podařilo díky nadšencům obnovit také rybářský spolek, který se stará o rybník, funguje myslivecký či seniorský spolek. "Daří se nám pořádat i společenské akce, ale mám dojem, že lidé jsou uhnaní. Dostat lidi na jedno místo se daří nejvíce díky dětem, když někde vystupují. Ale také je těžké děti sehnat na různá nacvičování. Dřív to nebyl problém, ale dnes má část dětí více kroužků než v minulosti, a tak nacvičujeme po skupinách, co nám situace dovolí," všimla si posunu v životním stylu a tempu Hrazdírová.
Vesnice od roku 1989 značně prokoukla. "Podařilo se například opravit kostel, ve kterém jsem se v roce 1990 vdávala. Tehdy byl oprýskaný, drolily se zdi. Otec měl po revoluci nadšení, potřeboval něco budovat a neměl problém se vrhat do různých oprav a staveb," řekla Hrazdírová. Zmínila, že se konečně po letech přiblížila rekonstrukce silničního průtahu obcí. Začne se snad už letos. "Budeme dělat i dešťovou kanalizaci a částečně nové veřejné osvětlení," řekla Hrazdírová. Aby byla veřejná prostranství upravená, má Telnice k dispozici pracovní četu, která se o ně stará.
Budovatelský elán má i současné vedení a pustilo se do stavby sportovní haly téměř za 60 milionů korun, která má být dokončená v létě. Sportovních oddílů je v obci, která má už deset let okolo 1600 obyvatel, několik. Jsou to ty nejaktivnější spolky. Jde hlavně o házenkáře, ale také o volejbalisty, kuželkáře a další. Navíc starostka kandidovala za uskupení, které mělo stavbu haly v programu.
Obec také uvažuje o tom, že rozšíří školu. Děti mají v obci několik hřišť a často je využívají i ty z okolních vesnic. "Rodiny k nám chodí a říkají, že to tady máme pěkné," řekla Hrazdírová. Za několik let se podařilo protkat oblast na jihovýchod od Brna cyklostezkami, po nichž se dá mezi obcemi pohybovat bezpečně i bez auta.
Zatímco po roce 1989 se počet obyvatel zvyšoval, za 25 let zhruba o 300 až 400, v posledních letech už stagnuje. Místa na výstavbu jsou sice dvě, ale kvůli složitým majetkovým poměrům nebude tak jednoduché výstavbu spustit. "A obec v tom nic moc dělat nemůže. Je to především o dohodě majitelů pozemků, kterých není málo. Chystáme také změnu územního plánu, uvidíme, co se povede," řekla Hrazdírová.
Zmínila, že jednu problematiku řeší lidé na vsi úplně stejně jako ve městech. Je jí symptom moderní doby, přebujelý automobilismus. "Spousta rodin má dvě i více aut a mnozí po nás chtějí, abychom jim zajistili dostatek parkovacích míst. Ale není to v našich silách," řekla Hrazdírová.