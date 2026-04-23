První z obviněných kvůli pískovně v Brně-Černovicích míří k soudu

Krajský soud v Brně dnes začne projednávat dohodu o vině a trestu v kauze pískovny v Brně-Černovicích, kterou si s žalobkyní sjednal jeden z obviněných. Státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Olomouci ho viní z přijetí úplatku a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Podle dohody by obviněný dostal tříletý trest podmíněně odložený na pět let, uvedlo už dříve na webu VSZ. Dohodu soud může, ale nemusí schválit.
Policisté ve věci zasahovali v Brně ve druhé polovině října 2022. Původně obvinili sedm lidí a dvě firmy. V kauze se jednalo podle některých médií o snahu organizované zločinecké skupiny ovládnout městskou společnost. Později policisté obvinění rozšířili na 11 lidí a čtyři firmy.
Na konci roku 2024 jednoho z obviněných z kauzy vyloučili do samostatného řízení, následně s ním žalobkyně sjednala dohodu o vině a trestu. Podle státní zástupkyně se jedná o spolupracujícího obviněného. V dohodě s ním sjednala spolu s podmíněným trestem i majetkový postih 12,5 milionu korun a trest zákazu výkonu funkce statutárního orgánu v obchodních společnostech na deset let.
Policisté v kauze zasahovali v Brně na bytovém odboru magistrátu, na radnicích čtvrtí Brno-sever a Brno-Černovice, v černovické pískovně a v kanceláři tehdy končícího primátorčina náměstka a pozdějšího ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL). Hladíka policie neobvinila. Mezi tehdy obviněnými byli například bývalý tajemník radnice Brno-střed Radovan Novotný, podnikatel Michal Horký a nyní už bývalí jednatelé pískovny a bývalí zastupitelé městské části Černovice Jiří Novotný (ČSSD) a Jiří Hasoň (KDU-ČSL).