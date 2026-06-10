Prvními deseti kandidáty brněnské koalice TU! jsou zástupci Pirátů a Fakt Brno

Mezi prvními deseti kandidáty brněnské Koalice TU! tvořené Piráty, hnutím Fakt Brno, Idealisty a hnutím Gen, budou jen zástupci Pirátů a hnutí Fakt Brno. Idealisté a hnutí Gen budou mít své kandidáty až na dalších místech, řekl dnes novinářům lídr koalice a kandidát na primátora Brna za Piráty Adam Zemek při představení první desítky kandidátů. Ve svém programu se chtějí věnovat dostupnosti bydlení, dopravě nebo školství.
"Zbylých 45 kandidátů ještě dolaďujeme, nicméně zájem o naši kandidátku je veliký, takže spíš řešíme, kterým kandidátům, kteří mají zájem, dáme prioritu," řekl Zemek. Brněnské zastupitelstvo má 55 členů. Piráti před čtyřmi lety získali lehce přes sedm procent hlasů, které jim vynesly čtyři mandáty. Jsou v opozici.
Dvojkou kandidátky bude architektka Jitka Bidlová. Na třetím místě kandiduje fyzik a učitel David Pokorný. Následuje zastupitel města Brna Marek Lahoda a zastupitel Brna-střed Filip Havlíček. Mezi kandidáty je také místostarosta městské části Brno-jih Antonín Trčálek.
Za jednu z priorit má koalice TU!, stejně jako řada dalších kandidujících uskupení, dostupné bydlení. "Brňané potřebují a chtějí obecní bydlení a my chceme, aby se toto stalo prioritou města," uvedla Bidlová. Zmínila, že chce hledat například nové prostory ke stavění, ale také rekonstruovat stávající byty.
Lídr koalice Adam Zemek nezastírá, že by po volbách rád dostal na starost dopravu ve městě. "Chceme prosadit stavbu tramvaje na Lesnou, dokončit tramvaj do Líšně a pracovat koncepčně s parkováním," doplnil Zemek. Ve školství chce koalice otevřené a moderní školy, ve kterých se bude investovat do vzdělávání ředitelů, podpory pedagogů nebo zdravého klimatu ve třídách.
Po volbách v roce 2022 koalici utvořily ODS s TOP 09, ANO, KDU-ČSL se STAN a SOCDEM. Měla 42 mandátů. Deset členů hnutí ANO však koncem loňského roku hnutí vyloučilo. Učinilo tak na návrh krajského vedení, které vyzvalo zastupitele k opuštění koalice s ODS kvůli bitcoinové kauze. Tito zastupitelé ale zůstali ve vedení města a vytvořili klub Nezávislých. Do tohoto klubu se přidal i Petr Levíček za Trikoloru. Tři členové hnutí ANO přešli do opozice. Nyní má koalice 39 členů.