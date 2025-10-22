Psi byli podvyživení, jeden přišel o oko. Majitelce hrozí deset let vězení

Marek Osouch, Jiří Punčochář
  14:42
Téměř 150 zlatých retrívrů drželi dva lidé v Odrovicích na Brněnsku v tak otřesných podmínkách, že psi byli podvyživení, ve špatném psychickém stavu a někteří měli na sobě plísně. V červenci jim policisté s veterináři retrívry odebrali, nyní chovatelé čelí obvinění z trestného činu chování zvířat v nevhodných podmínkách a hrozí jim až deset let vězení.
Veterináři ve spolupráci s policií odebírají v jednom z rodinných domů zlaté...

Veterináři ve spolupráci s policií odebírají v jednom z rodinných domů zlaté retrívry do náhradní péče. (22. července 2025) | foto: ČTK

Veterináři ve spolupráci s policií odebírají v jednom z rodinných domů zlaté...
Veterináři ve spolupráci s policií odebírají v jednom z rodinných domů zlaté...
Veterináři ve spolupráci s policií odebírají v jednom z rodinných domů zlaté...
Veterináři ve spolupráci s policií odebírají v jednom z rodinných domů zlaté...
12 fotografií

Psy z „množírny“ v Odrovicích na Brněnsku odebírali policisté a veterináři jejich majitelce v druhé polovině července téměř celý den. Retrívři obratem putovali do útulků po celé republice; bylo jich tolik, že do jednoho zařízení společně je umístit nešlo.

Po třech měsících má příběh posun: majitelka chovu a její společník čelí hrozbě vězení. „Obvinili jsme dvě osoby z trestného činu chování zvířat v nevhodných podmínkách. Trestní sazba je v tomto případě pět až deset let,“ okomentoval zjištění iDNES.cz policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Chovatelka z Brněnska je podezřelá z týrání, veterináři jí zabavili 150 retrívrů

Potvrdil, že jde o dvojici, která v domě se psy žila. Vzhledem k tomu, že minimální sazba za zmíněný trestný čin činí pět let, musí obvinění počítat s tím, že v případě prokázání viny půjdou do vězení. Podmínku lze udělit pouze v případě uložení maximálně tříletého trestu.

V případě držení psů v otřesných podmínkách v Odrovicích jde o jeden z nejpřísnějších postihů, který lze za chování ke zvířatům udělit.

„Jsem rád, že se to snad někam posune, a doufám, že to dobře dopadne. Šířil se odtud nesnesitelný zápach a štěkot,“ reagoval v červenci na zásah starosta obce Michal Rech (nez.).

S odstupem času s úlevou konstatoval, že zlepšení situace v obci se skutečně dostavilo. „Ti lidé (obvinění) bydlí v objektu dál, ale psy už tam nemají. Všechny je odtud odvezli za ten jeden den. Změna je jasně patrná, smrad zmizel, je tady klid. Za to jsme bojovali,“ uvedl nyní na dotaz iDNES.cz.

Dva psi potřebovali operaci, jeden přišel o oko

Podle ředitelky jihomoravské veterinární správy Jany Kozákové měli psi nedostatek potravy a hygienické podmínky, v nichž přežívali, byly nedostatečné. Konkrétnější být nemohla s ohledem na policejní vyšetřování.

Policisté psy zabavili společně s veterináři a také pracovníky Odboru životního prostředí Městského úřadu v Pohořelicích, pod něž Odrovice spadají. Akce se uskutečnila poté, co veterináři obdrželi podnět a vyrazili na kontrolu. Poté, co pracovníci každého psa identifikovali, zamířila zvířata do útulků. Zhruba šedesáti psů se ujal útulek v Lanžhotě, a to na podnět krajské veterinární správy.

Chovatelka prý chce zvířatům dopřát volnost, proto je údajně pouští i do bytu....

Dva psy z množírny převzali pracovníci útulku ve Výčapech na Třebíčsku, zvířata byla podvyživená. „Měli pouhých šest a půl kila. Mají četné kožní problémy, plísně. Hodně pejsků má anémie. A máme dva pejsky již po akutních zákrocích, kdy jedna fena měla v tváři osinu a jednomu pejskovi se muselo vyndat očičko,“ popsala tehdy stav zvířat Petra Holzmannová, místopředsedkyně spolku Kapka pro tlapky.

Problémy s chovnou stanicí v Odrovicích se řešily již v roce 2021, kdy portál iDNES.cz psal o tom, že chovatelka přišla o licenci pro chovné stanice, ale fungovala bez ní dál. Už tehdy čelila trestnímu oznámení a problémy byly stejné jako dnes.

Manžel chovatelky tehdy navíc vystřelil na novinářky Blesku, které o případu také psaly. I tehdy se případem veterináři a policisté zabývali, nicméně majitelka chovala velké množství psů dále.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

GALERIE: Signal Festival 2025 opět rozzářil Prahu. Poradíme, co stojí za to!

Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...

V Nehvizdech hoří průmyslová hala, třetí stupeň poplachu. Kouř je cítit i v Praze

Středočeští a pražští hasiči zasahují u požáru haly v Nehvizdech v okrese Praha-východ. Objekt o velikosti přibližně 50 krát 40 metrů hoří v plném rozsahu. Hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů...

22. října 2025  15:12,  aktualizováno  15:51

Brownfield na břehu Vltavy v Holešovicích má konečnou podobu. Místo betonárky tu je prostor pro úředníky, děti i cyklisty

Zátory. Bývala to malá rybářská osada na břehu Vltavy, kde se řeka kroutí směrem na sever k Troji. Před půlstoletím tady natáčeli i jeden díl populárního krimiseriálu z první republiky pod názvem...

22. října 2025  15:50

Pachatel neznámý. Suť navezenou přes hnízda ledňáčků v meandru Odry řeší policie

Nelegálním návozem suti do přísně chráněné lokality Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Poodří se začala zabývat policie. Případ řeší jako neoprávněné nakládání s odpady. Odpad se na březích řeky Odry...

22. října 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Na východě Prahy se srazila dvě auta. Dva zranění, v akci byl i vrtulník

Dvě osobní auta se ve středu odpoledne čelně střetla u Pitkovic na jihovýchodě Prahy. K nehodě záchranáři povolali také vrtulník. V okolí místa havárie byla zavedena kyvadlová doprava.

22. října 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jelikož často vidím v novinách umělecká díla Krištofa Kintery, a jeho styl umění se mi líbí, ráda bych se podělila i o jednu instalaci, kterou jsem náhodně našla na dovolené když jsme pluli po Orlíku...

vydáno 22. října 2025  15:35

Osvobozující rozsudek neplatí. Tragický požár alzheimer centra se vrátí k soudu

Odvolací soud zrušil osvobozující rozsudek jednatelům společnosti Chott viněné kvůli požáru Domova Alzheimer v Roztokách, při němž zemřely dvě ženy. Okresní soud pro Prahu-západ tak znovu posoudí,...

22. října 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Připravte se na střelbu v ulicích. Část Prahy obsadí zombie z Resident Evil

Praha bude mít svůj podíl na vzniku pokračování slavné hororové herní a filmové série Resident Evil. Jako lokaci pro natáčení nového dílu zombie apokalypsy si tvůrci vybrali Karlín. Městská část...

22. října 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Vysoké Mýto přerušilo přípravu na přestavbu budovy bývalého okresního úřadu

Vysoké Mýto přerušilo přípravu na přestavbu budovy bývalého okresního úřadu na byty. Při zpracovávání dokumentace projektanti zjistili, že hluk z dopravy na...

22. října 2025  13:51,  aktualizováno  13:51

Armádní výcvikové centrum má nové letouny, nahradí přes 20 let staré stroje

Centrum leteckého výcviku (CLV) v Pardubicích ve středu přivítalo dva nové moderní letouny Zlín. Stroje postupně nahradí jejich předchůdce, které byly ve službě 21 let. Díky obměně letové flotily se...

22. října 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Kvůli závadě kamionu uzavřeli tunely na D8, řidiči musí využít objížďky

Tunely Prackovice a Radejčín na Litoměřicku na dálnici D8 ve směru na Německo odpoledne uzavřela technické závada nákladního vozidla. Z auta tekl olej a kouřilo se z něj. Prvotní infomace přitom...

22. října 2025  15:12,  aktualizováno  15:17

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

České Budějovice opraví rozlučkovou hřbitovní kapli svaté Otýlie

České Budějovice opraví rozlučkovou kapli svaté Otýlie na stejnojmenném hřbitově. Projekt bude navazovat na modernizaci smuteční síně hřbitovního krematoria....

22. října 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

Zemřel senior podezřelý z dvojnásobné vraždy ve Smržovce

V nemocnici dnes zemřel senior podezřelý z dvojnásobné vraždy, ke které došlo minulý týden ve Smržovce. Při střelbě se tehdy sám těžce zranil, záchranáři ho do nemocnice přepravili letecky. Příčinu...

22. října 2025  15:02,  aktualizováno  15:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.