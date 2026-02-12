Příjemné nakupování jedovatých sra... z Temu. Šéfům Ptákovin došel smích

  14:02
Dokázali prodat masku koronaviru i obyčejnou dlažební kostku pokreslenou fixou. Přesto manželé Gregorovi, kteří už dvacet let provozují kultovní obchod „Unikátní hračky – rarity u orloje“ na náměstí Svobody v Brně, zvažují konec. Zatímco dříve bavili kolemjdoucí, dnes bojují s lidmi, kteří u nich chtějí ceny jako v čínském internetovém obchodě Temu.

„Začali jsme obchodovat se zábavou, abychom se u toho mohli bavit,“ říká Alois Gregor, který je spolu s manželkou Miriam obklopen regály plnými loutek, retro hraček a různých kuriozit, mezi něž patří třeba mimozemšťan v tričku s nápisem „I love Brno“.

Prodejnu s „ptákovinami“ otevřeli symbolicky na apríla. „To je zároveň i Mezinárodní den ptactva, takže ptákoviny,“ vysvětluje Gregorová souvislost s neoficiálním názvem.

Podnikat přitom začali s restaurací na Veveří a stánkem na vánočních trzích s dřevěnými hračkami a puzzle. „Restauraci jsme prodali a hledali prostor, kde bychom měli speciální obchod na puzzle,“ líčí Gregorová.

Krámek s žertovnými předměty, suvenýry a maskami má skvělé umístění v samotném srdci Brna. Proti asijským eshopům ale nemůže podle majitele Aliose Gregora cenově obstát.(12. února 2026)
Krámek s žertovnými předměty, suvenýry a maskami má skvělé umístění v samotném srdci Brna. Proti asijským eshopům ale nemůže podle majitele Aliose Gregora cenově obstát.(12. února 2026)
Krámek s žertovnými předměty, suvenýry a maskami má skvělé umístění v samotném srdci Brna. Proti asijským eshopům ale nemůže podle majitele Aliose Gregora cenově obstát.(12. února 2026)
Krámek s žertovnými předměty má skvělé umístění v samotném srdci Brna. Proti asijským eshopům ale nemůže cenově obstát.(12. února 2026)
Krámek s žertovnými předměty, suvenýry a maskami má skvělé umístění v samotném srdci Brna. Proti asijským eshopům ale nemůže podle majitele Aliose Gregora cenově obstát.(12. února 2026)
18 fotografií

Úzký obchůdek táhnoucí se do patra na náměstí Svobody se zdál ideální. „Říkají nám, že jsme jako z Harryho Pottera. Zvenku vypadáme malí, ale jak vejdou dovnitř, jsou v šoku,“ popisuje reakce zákazníků. Místo má však i temnější stránku. „Někdy tady straší, dole bývala mučírna. Ráno přijdete a věci jsou vypadané z regálu.“

Dnes má obchod tři patra. V suterénu se prodává víc než dva tisíce motivů puzzle, v přízemí suvenýry a hračky, v patře pak masky, kouzelnické rekvizity a divadelní propriety. „Jezdí k nám i ochotníci nebo školy,“ podotýká Gregorová.

Krámek s žertovnými předměty, suvenýry a maskami má skvělé umístění v samotném srdci Brna. Proti asijským eshopům ale nemůže podle majitele Aliose Gregora cenově obstát.(12. února 2026)

Podle majitelů šlo vždy o kombinaci hravosti a schopnosti reagovat na to, co lidé chtějí. A tak k dřevěným hračkám přibyl i fekální humor. „Jako největší kuriozita se prodávají veškeré typy hovínek. To je bezpochyby na prvním místě,“ sděluje Gregor. „A na Vánoce i model hovnocucu,“ dodává jeho žena.

Obchod nefunguje pouze jako zdroj žertů, ale často slouží i jako poslední záchrana pro ty, kteří marně hledají specifické zboží. „Jednou v srpnu přišel pán, že jede na expedici do Grónska a hledá po celém Brně pyrotechniku na lední medvědy,“ vzpomíná Gregorová.

V masce dědy Mráze se nedá kouřit

Po letech si majitelé vyzkoušeli, že prodat se dá opravdu všechno. „Jeden pán na náměstí vytahoval dlažební kostky, tak jsem jednu pokreslil a ze srandy dal do regálu. Přišel turista z Izraele a chtěl si kostku doopravdy koupit,“ odhaluje Gregor.

Zatímco mluví, vkročí zákazník hledající masku Dědy Mráze. Majitel seběhne ze schodů s maskou v ruce. „V tom ale nemůžu kouřit,“ stěžuje si náročný klient.

Nejčastěji prý přicházejí turisté. „Do prodejny se nacpou i celé zájezdy,“ glosuje Gregorová. V sezoně tak prodají i stovky magnetů za den. „Původně nás to vůbec nenapadlo a dnes nás to živí,“ zmiňuje.

Cedule, kterou vyvěsili majitelé krámku Ptákoviny s žertovnými předměty na náměstí Svobody v Brně. (12. leden 2026)

V posledních letech se však atmosféra mění. „Často chodí lidi, kteří ukazují na mobilu, že shání tohle a za tuhle cenu, a už je vůbec nezajímá, co máme v obchodě,“ stýská si Gregor. Frustrace vyústila až v ceduli umístěnou ve výloze s následujícím textem: „Protože jste si nás nevážili, bude tu od 1. 3. pobočka TEMU. Přejeme příjemné nakupování těch jejich jedovatých sraček…“

„Chtěli jsme nastavit zrcadlo a udělat osvětu, aby se lidi zamysleli,“ vysvětluje Gregorová ostřejší slovník. „Slovo sra*ka se nám sice nelíbilo, ale nešlo to jinak. Napsat ‚jedovatých dreků‘ by nemělo ten správný kontext a grády,“ míní.

Poslední „čínské“ Vánoce s Temu? Globální obchod se láme, míní experti

Pro jejího muže přitom nikdy nešlo jen o byznys, ale hlavně o zábavu. Vzpomíná na doby, kdy pro pobavení kolemjdoucích neváhal udělat kdeco. „Kolikrát jsem vyšel i v masce Batmana na koloběžce,“ říká s nostalgií. „Teď už víme, že během dne přijde spousta otrávených lidí, co nás zdržují hledáním produktů z Temu. Proto nás ta hezká práce přestává bavit.“

Definitivní verdikt o budoucnosti obchodu zatím nepadl, manželé si dali čas na rozmyšlenou do 1. března. Rozhodnutí jim paradoxně komplikuje obrovská vlna solidarity, která se po zveřejnění fotografie jejich výlohy na Facebooku zvedla. „Volají nám divadelníci, skauti i školy z celé Moravy a přemlouvají nás, že jim to nemůžeme udělat. Že jsme pro ně kultovní obchod,“ povídá Gregorová.

Její manžel má přitom jasnou filosofii. „Nejsme obchod pro hlupáky a pro lidi, co nevyjdou s penězi. Do zážitkového obchodu se zábavou by neměl chodit člověk, co nerozumí vtipu,“ hlásí.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Z lodního kontejneru zmizely historické motorky za 700 tisíc, zloděje hledá policie

Zloděj ukradl v Kaznějově veterána značky Indian typ Scout z roku 1938 červené...

Policisté pátrají po zloději, který v Kaznějově na Plzeňsku ukradl dvě historické motorky. Ty byly zaparkované v lodním kontejneru. Majiteli tak způsobil škodu přes 700 tisíc korun.

12. února 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

U uhynulých ptáků v pražské zoo potvrdili ptačí chřipku, zahrada přijímá opatření

Přes svůj australský původ se emu hnědý zimy nebojí.

U uhynulých ptáků v pražské zoologické zahradě Státní veterinární správa (SVS) potvrdila ptačí chřipku. Inspektoři zjistili výskyt nákazy poté, co zoo nahlásila postupný úhyn několika ptáků v...

12. února 2026  16:42

Podmínky pro lyžování se na jihu Moravy kvůli počasí zhoršily

ilustrační snímek

Podmínky pro lyžování v areálech v Jihomoravském kraji se kvůli počasí zhoršily. Teploty jsou i v noci nad nulou, v posledních dnech místy i pršelo. Projevilo...

12. února 2026  14:58,  aktualizováno  14:58

Osudy jihlavských legionářů přiblíží přednáška, zúčastní se i jejich potomci

ilustrační snímek

Jihlavským legionářům bude věnovaná přednáška, již povede průvodce městské organizace Brána Jihlavy Marek Skřivánek v úterý 24. února v sále Stříbrného domu....

12. února 2026  14:55,  aktualizováno  14:55

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Osudy jihlavských legionářů přiblíží přednáška, zúčastní se i jejich potomci

ilustrační snímek

Jihlavským legionářům bude věnovaná přednáška, již povede průvodce městské organizace Brána Jihlavy Marek Skřivánek v úterý 24. února v sále Stříbrného domu....

12. února 2026  14:55,  aktualizováno  14:55

Šedesátiletý Večerníček se nastěhoval do pavilonu H brněnského výstaviště

Ĺ edesĂˇtiletĂ˝ VeÄŤernĂ­ÄŤek se nastÄ›hoval do pavilonu H brnÄ›nskĂ©ho vĂ˝staviĹˇtÄ›

Původní kulisy, fotografie, kresby, loutky i originální rukopisy, které byly součástí historie nejstaršího dětského televizního pořadu v ČR jsou od dnešního...

12. února 2026  14:49,  aktualizováno  14:49

Petici proti průzkumu a těžbě nerostů u Sedlčan podepsalo kolem 6000 lidí

ilustrační snímek

Petici proti geologickému průzkumu a těžbě nerostů u Sedlčan na Příbramsku podepsalo kolem 6000 lidí. Mají obavy z negativních dopadů na životní prostředí,...

12. února 2026  14:48,  aktualizováno  14:48

Plzeňské drony pomohou na české i německé Šumavě včas odhalit lesní požáry

ilustrační snímek

Drony organizace Správa informačních technologií města Plzně (SITMP) budou pomáhat na Šumavě odhalit oheň dřív, než se rozšíří. Městští dronaři se zapojili do...

12. února 2026  14:46,  aktualizováno  14:46

Stopka pro Řím, ale možná jen dočasně. Do Frankfurtu se začne létat z Brna na podzim

Brněnské letiště

Na konci loňského března ji spustili s velkými očekáváními, pravidelná linka z brněnského letiště do Říma však vydržela pouze rok. Italský dopravce Aeroitalia se rozhodl její provoz ukončit. Podle...

12. února 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Češi na moři: Věrní klasice a rekordní plánovači. Katamarány odmítají, na dovolenou myslí půl roku dopředu

12. února 2026  16:19

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Jednání se SUEZ o odchodu z Brněnských vodáren a kanalizací se zadrhlo na ceně

ilustrační snímek

Jednání zástupců Brna a francouzské společností SUEZ o odchodu firmy z Brněnských vodáren a kanalizací (BVK) se za uplynulý rok neposunulo. Shodli se na...

12. února 2026  14:38,  aktualizováno  14:38

Terminál je otevřený jen chvíli a už ho reklamují. Desky se nebezpečně viklají

Žulové desky na nově vybudovaném přestupním terminále v Klatovech se propadají,...

Hned po převzetí nového přestupního terminálu v Klatovech následovala reklamace. Kraj ji uplatňuje u dodavatelské firmy Berger Bohemia. Jak tvrdí krajský zastupitel Ján Ridzoň, pro lidi je nebezpečné...

12. února 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.