Kvůli čínským e-shopům chtěli zavřít. Šéfy Ptákovin ale obměkčila vlna solidarity

  14:42aktualizováno  14:42
Kvůli levným čínským e-shopům zvažovali konec. Kultovní obchod „Unikátní hračky-rarity u orloje“ na náměstí Svobody v Brně však nakonec nezanikne. Manžele Gregorovy dojala nečekaná vlna solidarity, která je přiměla rozhodnutí přehodnotit. Místo zavírání obchodu otevřou minimuzeum retro hraček.

O uzavření prodejny uvažovali obchodníci kvůli rostoucí frustraci ze zákazníků, kteří u nich požadovali zboží a ceny srovnatelné s čínským internetovým obchodem Temu. Situace vyústila až k vystavení kontroverzní cedule ve výloze s následujícím textem: „Protože jste si nás nevážili, bude tu od 1. 3. pobočka TEMU. Přejeme příjemné nakupování těch jejich jedovatých srač...“

Podle majitelů měl tento nápis především zafungovat jako zrcadlo nastavené společnosti.

Krámek s žertovnými předměty, suvenýry a maskami má skvělé umístění v samotném srdci Brna. Proti asijským eshopům ale nemůže podle majitele Aliose Gregora cenově obstát.(12. února 2026)
Definitivní uzavření podniku je však nyní zažehnáno. K rozhodnutí pokračovat majitele přiměla vlna solidarity. „Do obchodu přišel klučina, kterému mohlo být tak deset let, že nás došel přemluvit, abychom nekončili. Nebo jednou přišla paní, co u nás hledala petici, co má podepsat, abychom tady zůstali,“ vypráví Miriam Gregorová.

Zásadním důvodem se ukázala být také brněnská divadla, pro která prodejna představuje rychlou záchranu při shánění rekvizit na poslední chvíli. Majitelé spolupracovali například i s Městským divadlem Brno

„Vyrobili jsme na zakázku i rekvizity na představení Addams Family, postavu Věc, takovou obrovskou ruku a pak menší ruku,“ pyšní se Alois Gregor.

Příjemné nakupování jedovatých sra... z Temu. Šéfům Ptákovin došel smích

Ne všichni však sdíleli stejné nadšení a majitelé se museli potýkat i s vlnou negativních ohlasů na internetu. Čelili nařčením, že sami přeprodávají levné zboží z čínských e-shopů. Konflikty se odehrály i přímo v prodejně. Například jedna ze zákaznic nahlas upozorňovala na antistresovou ledovou kostku s tvrzením, že pochází z Temu. „Říkal jsem jí, že se musí podívat, že je na ní značka Schylling. Vypadá stejně, ale není to ta stejná věc,“ bránil se nařčení Gregor.

Provozovatelé nicméně upozorňují, že asijskému trhu se v dnešní době zcela vyhnout nedá. „Chceme být víc českým a zážitkovým obchodem a omezit ty čínské výrobky, které jsou ale stále od českých dovozců, co si hlídají atesty. Nyní tady máme tak 30 procent takových produktů, víc ne,“ ohrazuje se Gregorová.

Cedule, kterou vyvěsili majitelé krámku Ptákoviny s žertovnými předměty na náměstí Svobody v Brně. (12. leden 2026)

Majitelé se proto rozhodli svůj koncept transformovat tak, aby posílili právě zákaznický zážitek a zaměřili se více na turisty. V zadní části prodejny plánují zřídit unikátní minimuzeum retro hraček.

„Lidi nám nosí různé retro věci, co našli doma a nechtějí je vyhodit. Dají se do minimuzea na ukázku. Třeba starý mončičák,“ dává příklad Gregorová.

Prodejní sortiment plánují obohatit i o české výrobky s motivy Jiřího Trnky a Josefa Lady nebo o folklorní panenky v tradičních krojích. Prvního dubna prodejna oslaví kulatiny. „Dvacet let tu jsme a dalších dvacet tu budeme,“ uzavírají manželé odhodlaně.

