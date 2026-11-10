Příští ročník brněnského JazzFestu zahájí američtí Punch Brothers, oceňovaní představitelé progresivního bluegrassu s přesahy do dalších žánrů. Vystoupí 26. ledna 2027 v Sono Centru, a to hned dvakrát v jednom večeru, oznámila dnes ČTK za pořadatele Petra Rupová. Přijedou také například kytaristé Julian Lage a John Scofield.
Punch Brothers vedení mandolinistou Chrisem Thilem jsou považováni za špičku současné akustické hudby. Letos slaví 20. výročí a brání se jednoduchému zařazení do bluegrassové škatulky.
"Čerpají stejnou měrou z klasické kompozice, jazzové improvizace i indie-rockové energie. Kombinace technické dokonalosti a posluchačské atraktivity udělala z této kapely kultovní záležitost po celém světě," uvedl umělecký ředitel festivalu Vilém Spilka. Frontman Thile v Brně s úspěchem sólově koncertoval v roce 2022, v Besedním domě tehdy hrál klasiku i skladby od Radiohead či Boba Dylana.
Lage se svým kvartetem vystoupí v Sono Centru 16. února. "Když vezme do ruky kytaru, složité jazzové struktury se promění v přirozenou eleganci, nakažlivou lehkost a bezprostřední radost ze hry," řekl Spilka.
Opakovaně se na brněnský JazzFest vrací další americký kytarista Scofield, tentokrát s projektem Combo 75. "Scofield si sestavil mezigenerační ansámbl snů, v němž se ideálně doplňuje muzikantská vyzrálost a mladická dravost sedmdesátníků, padesátníků a čtyřicátníků," doplnil Spilka.
Kromě velkých koncertů v Sonu nabídne festival také klubové večery. Zahrají například saxofonista Chris Potter, japonský klávesista vystupující pod jménem BIGYUKI nebo mladá americká zpěvačka Stella Coleová. Kompletní program je na webu festivalu.