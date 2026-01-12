RallCont: Bezpečnost jako začátek, ne cíl

„Technologie musí lidem pomáhat, ne je kontrolovat,“ říká spoluzakladatel firmy RallCont Petr Kořenek.

Když na trhu chyběl partner, který by dokázal spojit technologie s reálným dopadem na lidi, vznikla brněnská firma RallCont. Její vlajkový produkt SIBGuard pomáhá firmám i jejich zaměstnancům nejen předcházet rizikům, ale také zlepšovat prostředí, ve kterém lidé pracují. O impulzu k založení firmy, mýtech o bezpečnostních technologiích i o tom, proč je „smart safety“ teprve začátek, vypráví v rozhovoru spolumajitel společnosti Petr Kořenek.

Co pro vás bylo impulsem k založení RallCont?

Impulsem byla příležitost využít kombinaci dlouholetých zkušeností z projektů a vývoje technologií a zároveň přesvědčení, že na trhu chybí partner, který dokáže spojit technologie s reálným dopadem na lidi. Rozhodli jsme se nabídnout zkušenosti z oblasti vývoje a zavádění technologií s přidanou hodnotou a schopnosti měřit návratnost. Soustředíme se nejen na výsledky, ale i na lidský přístup a zdravý selský rozum, což se ve velkých korporacích často ztrácí pod nánosem procesů a pomalého rozhodování. Název RallCont vznikl spojením „reliable all control“, což symbolizuje spolehlivost a schopnost propojit procesy, technologie i lidi.

Kdo jsou vaši nejčastější klienti?

Největší zájem projevují o naše řešení a zkušenosti ve výrobních a logistických firmách, energetice a automobilovém průmyslu. Zároveň ale také rodiny a domovy, které potřebuji vědět, že jejich blízcí jsou v pořádku. Nevyjímaje pracovního prostředí, kde je bezpečnost lidí úzce propojená s produktivitou, a i krátký výpadek může znamenat vysoké ztráty. Lidé systém jako SIBGuard poptávají proto, že poskytuje okamžitý přehled o poloze, prostředí i rizicích, což klasické postupy nedokážou. Firmy také oceňují i naše zkušenosti s vedením vývoje softwaru a průmyslovým designem, které jim pomáhají zavést nové technologie tak, aby přinesly skutečný a měřitelný efekt.

Pokud byste měli definovat „human-centric inovaci“ v jednom krátkém příběhu, jak by zněl?

Představme si pracovníka, který pracuje v rizikovém prostředí, nebo člena rodiny, který je zcela sám. Najednou se necítí dobře, ztrácí stabilitu a upadne. SIBGuard okamžitě zaznamená změnu, určí jeho polohu a vyšle upozornění kolegům, rodinnému příslušníkovi, nebo dispečinku, kteří mohou hned zasáhnout. V tu chvíli nejde jen o technologii, ale o rovnováhu mezi člověkem a systémem, který mu kryje záda a dává mu pocit jistoty, že v kritickém okamžiku není sám. Je ale stejně důležité, aby taková situace byla správně vyhodnocena a neřešil se planý poplach místo skutečného problému, kdy jde o zdraví nebo život.

Kdy jste si poprvé uvědomil, že vaše technologie dokáže změnit život člověka v kritické situaci?

Nebyl to jeden okamžik, ale spíš postupné zjištění, že takové řešení chybí. Potřeboval jsem mít k dispozici jednoduchý a spolehlivý systém pro vlastní účely, systém, který není závislý na různých výrobcích a složitých integracích. Stejnou potřebu mi sdělili zákazníci a kolegové. V praxi nic tak komplexního dostupné nebylo, a právě proto vznikla myšlenka SIBGuardu. Nešlo tedy o náhlé uvědomění, ale o potřebu, která se ukázala jako naprosto zásadní a kterou společně se zákazníky dál rozvíjíme. A to, že jsme do ní mohli vložit naše a zákaznické zkušenosti, a dovednosti z oblasti vývoje a zavádění technologií, je pro nás benefit navíc.

Jaký je největší mýtus o bezpečnostních technologiích, se kterým se v praxi setkáváte?

Nejčastější mýtus je, že bezpečnostní technologie slouží hlavně k dohledu nad lidmi. Ve skutečnosti mají chránit a pomáhat. Přitom si často neuvědomujeme, že už dnes používáme technologie, které sledují naše aktivity, zdraví nebo pohyb a bereme to jako běžnou součást života. Rozdíl je v tom, že u bezpečnostních systémů nejde o sportovní výkon nebo počet kroků, ale o nástroj, který dokáže včas upozornit na problém a dát lidem větší šanci na rychlou reakci a pomoc.

Co považujete v kontextu bezpečnostních technologií za nejzásadnější věc?

Za klíčovou považujeme důvěru. Technologie musí být vysvětlitelná a lidé si musí být vědomi, že jim pomáhá a není jen nástrojem kontroly. Pokud systém dokáže včas upozornit na riziko a zároveň ukáže, že sbíraná data slouží k jejich ochraně a zlepšení prostředí, lidé ho přijmou za svůj. A právě tehdy se bezpečnostní technologie stává skutečně funkční a přináší hodnotu celé firmě, a to nejen v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti, ale také v podobě řešení, které přináší prokazatelné úspory.

Jedním z klíčových produktů firmy je pokročilý bezpečnostní systém SIBLink. Co vás inspirovalo k jeho vývoji a jak byste ho stručně představil?

Pro nás bezpečnost není konečná meta, ale startovní bod. Když jsou lidé chránění a mají jistotu, že technologie stojí při nich, otevírá se prostor pro hlubší porozumění jejich prostředí, ve kterém pracují. SIBGuard sbírá data, která umožňují nejen včas reagovat na rizika, ale také ukazují, co se dá v pracovních podmínkách zlepšit. „Smart safety“ tedy otevírá dveře k optimalizaci, která pomáhá jak bezpečnosti, tak kvalitě každodenní práce.

Jaké je vaše přání nebo vize pro oblast prediktivní bezpečnosti do dalších let?

Naší vizí je, aby se prediktivní bezpečnost stala běžnou součástí práce stejně jako helma nebo ochranné brýle. Zároveň, aby každý, kdo se bojí o svého blízkého, měl možnost mu pomoci, když u něj zrovna nemůže nepřetržitě být. Chceme, aby technologie nebyla pro lidi něčím cizím, ale aby ji vnímali jako partnera, který jim pomáhá. Hledáme rovnováhu mezi člověkem a technologií tam, kde to oběma dává smysl. Věříme, že technologie může nabídnout víc než jen ochranu. Dokáže zjednodušit práci, zpříjemnit den a někdy ji udělat i trochu zábavnější

